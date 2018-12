Al misionero John Allen Chau lo acribillaron a flechazos los habitantes de North Sentinel, una isla remota del archipiélago de Andamán, integrado administrativamente en la India. El misionero John Allen Chau, de 26 años, era, por lo que he leído, el típico canso inofensivo que va por la vida tratando de convencer a sus congéneres de que su mercancía divina es la mejor y hasta la única verdadera. A los agnósticos de toda fe e ideología, esa gente nos da mucha pereza. Quizá por eso la prensa occidental no ha llorado demasiado su muerte: se lo tenía -puede leerse entre líneas- bien merecido por ir a molestar a unos tipos puros, de beatífica inocencia, que aún van en taparrabos y afortunadamente no conocen la maldad de este mundo.

A mí, sin embargo, el suceso me deja inquietantes preguntas que no logro resolver. ¿No estaremos celebrando (o al menos justificando) un episodio prístino de xenofobia? Quienes defendemos la inmigración y el mestizaje, ¿por qué debemos en cambio sostener que los habitantes de North Sentinel tienen derecho a asaetear a un extranjero que llega inerme y sin mala voluntad? Muchos columnistas se han lanzado de pronto a escribir elegías sobre las virtudes de un pueblo indómito, de pureza sin mácula; pero hay en estas alabanzas un punto de cinismo antiprogresista, como si se tragaran el mito roussoniano del buen salvaje. Yo, sin embargo, creo que la maldad (y la tentación de la xenofobia) anida en todo ser humano, vaya en traje o en taparrabos, y agradezco profundamente que celtíberos, fenicios, griegos, cartagineses, romanos, suevos, godos, musulmanes, cristianos, franceses y demás tribus hayan dejado su semilla este modesto valle ibérico que alguna vez fue tan puro como North Sentinel.