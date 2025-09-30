'Noches con arte', una propuesta cultural al aire libre en el anfiteatro de la Plaza Joaquín Elizalde Las actuaciones musicales y de teatro tendrán lugar los días 3, 4 y 10 de octubre

El Ayuntamiento de Logroño ha puesto en marcha el programa 'Noches con arte', una propuesta cultural al aire libre con la que se quiere recuperar para el barrio y para la ciudad el anfitreatro de la Plaza Joaquín Elizalde.

Se trata de un espacio que alberga además el conjunto escultórico 'Concierto', del artista riojano Miguel Ángel Sáinz, ganador del segundo Concurso de Esculturas al Aire Libre del Ayuntamiento de Logroño e inaugurado en 1995 por los Reyes de España con motivo del IX Centenario del Fuero de Logroño».

Las actuaciones musicales y de teatro tendrán lugar los días 3, 4 y 10 de octubre y se pretende que tenga continuidad.

La iniciativa ha sido presentada este martes por la concejala de Cultura, Rosa Fernández; el concejal del Distrito Este, Javier Martínez; y los representantes vecinales José Luis Cayuela y Juan Castellanos, de las asociaciones Ciudad Jardín Joaquín Elizalde y Lobete, respectivamente.

'Noches con arte': programa de actividades

El programa se desarrollará en tres sesiones abiertas al público y gratuitas:

Grupo Jamming – Jamming Hits

Viernes, 3 de octubre a las 19:30 horas

Una propuesta de teatro de improvisación cercana y divertida, ideal para todo tipo de público, que reúne lo mejor de la compañía en una experiencia lúdica, original y participativa.

Claudio Recabarren – Concierto de piano

Sábado, 4 de octubre a las 19:30 horas

El prestigioso pianista chileno ofrecerá un recital único en Logroño. Reconocido internacionalmente, ha actuado en escenarios de Asia, Europa y América, y es autor de once discos que combinan naturaleza, estrellas y música.

Cómicos Inestables del Norte – La increíble historia de La Rioja

Viernes, 10 de octubre a las 19:30 horas

Una divertida obra cómica que recorre la historia de la región desde la prehistoria hasta la actualidad, descubriendo tradiciones riojanas con humor gestual y un minucioso trabajo de investigación. La obra está recomendada a partir de 7 años.