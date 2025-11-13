LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La muralla de Logroño

Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:11

2025

Imagen después - La muralla de Logroño

1990

Imagen antes - La muralla de Logroño

En el día de ayer, los restos de la muralla del siglo XIX empezaron a salir a la luz en las excavaciones que se están ... llevando a cabo en el contexto del 'Proyecto 1521', a unos metros de la fortificación emblema de Logroño. Aunque la ciudad se protegió de diversas maneras a lo largo del tiempo, el Revellín es el símbolo, un entorno que los últimos tiempos ha experimentado actuaciones de mejora para dotarle de su actual aspecto. Las comparaciones con la fotografía de 1990 revelan una renovación de un entorno modernizado que también ha puesto en valor el Cubo.

