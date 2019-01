Multas de la Policía Local en Nochevieja Jueves, 10 enero 2019, 00:01

Un joven llama a nuestro Teléfono del Lector para criticar a la Policía Local de Logroño por las multas de Nochevieja. «Todos los años lo dejo en el mismo sitio, en una zona donde no molesta a nadie. Me he llevado una multa cuantiosa, como todos los de alrededor».