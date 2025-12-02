'Mostea', el mosto con gas, se alza con el primer premio del Concurso de Ideas Empresariales 'FER Emprende' El segundo galardón ha recaído en el proyecto Greennshield, cuyos promotores son Daniel Calvo, Adrián Vallejo y Alba Calvo

La Rioja Martes, 2 de diciembre 2025

La bebida de mosto con gas Mostea, de Miguel Lucea, ganó el primer premio de la XV edición del Concurso de Ideas Empresariales 'FER Emprende', dotado con 3.500 euros. El presidente de la Federación de Empresas de La Rioja (FER), Eduardo de Luis; y el gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), Luis Pérez, entregaron los tres premios y los dos accésits de esta edición.

Tras recoger su premio, Lucea indicó que Mostea es «un experimento para dar valor al hermano pequeño del vino, que es el mosto, ya que la gente joven cada vez más apuesta por propuestas sanas». El segundo premio, de 2.500 euros, recayó en el proyecto 'Greennshield', que prevé soluciones sostenibles para orines de animales.

Por su parte, el segundo premio, dotado con 2.500 euros y galardón, ha recaído en el proyecto Greennshield, cuyos promotores son Daniel Calvo, Adrián Vallejo y Alba Calvo. El proyecto es una empresa de base biotecnológica dedicada al desarrollo de soluciones sostenibles para la conservación y mantenimiento del entorno urbano. Es un producto para orines de animales inicialmente, pero ampliable en el futuro a otras nuevas posibilidades.

El tercer premio, dotado con 1.500 euros, ha sido para Amanda Ebbert y su proyecto APRIX, plataforma de optimización de precios y gestión de acuerdos que permite a los equipos de pricing definir precios más competitivos y maximizar márgenes mediante IA y modelos matemáticos avanzados.

Además, se han otorgado dos premios de categoría especial dotados con 800 euros. En el primero de ellos, se ha reconocido al proyecto de una mujer emprendedora.

El proyecto ganador ha sido Ayleen Correa y su proyecto Perfomance Pulse APP, aplicación móvil para medir y mejorar el bienestar emocional y físico de estudiantes de música

El segundo premio especial se ha concedido al proyecto de un joven emprendedor menor de 41 años. Ha ido a parar a Brandon Alexis Campo, con su proyecto LEGO ECO, un proyecto de construcción sostenible, con materiales reciclados

El objetivo de FER Emprende, ha explicado el presidente de la FER es fomentar la creación de empresas y poner en marcha nuevos proyectos empresariales en cualquier sector de actividad, que contribuyan al desarrollo económico y empresarial de La Rioja, según informa Efe.