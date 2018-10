El miedo es, probablemente, el sentimiento más incontrolable del ser humano. Miedo a morir; miedo a perder lo que se tiene; miedo, incluso, a tener lo que se desea; miedo a llegar muy tarde... o demasiado pronto; miedo a no llegar... Miedo a tener miedo. El miedo, a la postre, no deja de ser uno de los motores que hacen girar el mundo, que marca nuestro ritmo vital. Y el miedo es, también, un negocio. Un lucrativo negocio.

España es, dice la estadística, uno de los países más seguros del mundo. Pero con un simple zapping por las emisoras de radio tendrá la sensación de vivir en un escenario de guerra en el que quien no asalta pisos se encarga de ocupar viviendas. Una paranoia que se retroalimenta a base de cuñas y anuncios concebidos para inocular pánico y hacerle creer que un grupo mafioso vigila sus pasos a la espera de asaltar su casa.

De repente hay padres que no van al partido del chiquillo porque les han entrado en casa; familias que han perdido todos sus recuerdos que tenían en cajas dispuestas para la mudanza; pocos son los apartamentos de playa que no están ocupados; y en unos días usted será el único vecino no ya de su bloque sino de prácticamente del mundo entero que no tienen una alarma que le proteja.

Cuando sea consciente de esa realidad, los cacos le miraran con ojos libidinosos, llegará a escuchar cómo se ajustan los guantes para no dejar huellas en su casa y cuando suene el timbre se maldecirá por no haber puesto una alarma en casa. Mirará, asustado, por la mirilla y verá a su vecino con una tacita dispuesto a llamar a su timbre para pedirle un puñado de sal.

Con un poco de suerte, algún día esas cuñas dejarán de emitirse. Las 'fake news' de la publicidad.