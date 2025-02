Michel López de Dicastillo, nuevo cofrade mayor de San Gregorio

La Rioja Lunes, 3 de febrero 2025, 11:17 Comenta Compartir

La Cofradía de San Gregorio tendrá como cofrade mayor a Michel López de Dicastillo, en una Asamblea Extraordinaria celebrada el 29 de enero. Ha sido una vez que el hasta ahora cofrade mayor, Taquio Uzqueda, lanzó una carta indicando que «siempre he pensado que cargos, como el mío, no deben mantenerse en el tiempo y opino que no es bueno para las organizaciones. También me han parecido mal esas personas que lo hacían».

«Es probable que con buena voluntad, entorpecía el avance de dichas cofradías o asociaciones», manteniendo también que me gustaría que algún cofrade se postulara para cofrade mayor y así poder ratificarlo en la próxima asamblea«, añadió.

El secretario de esta cofradía, Fede Soldevilla, indicó a los cofrades que tenían cita en el Café Moderno, el miércoles 29 de enero, para elegir candidato para sustituir al cofrade mayor, «que seguirá con nosotros como cofrade fundador». La fecha de plazo de presentación de candidaturas se cerró el 24 de enero.

El cofrade que se había propuesto para dicho cargo fue Michel López de Dicastillo, fue elegido por unanimidad en la Asamblea Extraordinaria celebrada en el Café Moderno, manifestando como va a mantener las actividades ya consolidadas, tales como «apertura de la ermita el primer sábado de cada mes; Asamblea anual el primer viernes anterior del 9 de mayo; acudir como invitados a la ermita de San Gregorio, el 9 de mayo, para seguidamente cenar en el Café Moderno; acudir a los actos de Sorlada y a la comida de hermandad, en la fecha que ellos designen; acudir, si somos invitados, a las vísperas y ofrenda floral de San Bernabé, el 10 de junio, llevando dos cofrades la cesta; acudir los que pueden y deseen si somos invitados a la misa del 11 de junio.

También acudir, si son invitados, a la procesión de los banderazos y la recogida del pez, el 11 de junio; realizar dentro de las fiestas de San Mateo, la fecha que se decida, el Campeonato de la Rana y la comida de los cofrades; asistir a eventos en los que se nos invite como Cofradía; mantener la opción de hacer Cofrades de Honor, con propuesta de algún cofrade, priorizando a gente riojana que destaque por una actividad importante y finalmente debatiendo y decidiendo las propuestas en Junta y por mayoría, junto a muchas ideas que tendrán que decidir la nueva Junta Directiva«.