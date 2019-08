«Van dos meses de pérdidas. Para esto, no hacía falta cerrar» Miércoles, 28 agosto 2019, 12:48

Los comerciantes de Vara de Rey hacen cuentas y no les salen. Según las que baraja su asociación, en julio han bajado las ventas el 35% y en agosto ya van por el 50%. «¿Qué es agosto? Sí, pero septiembre no parece ser que vaya a ir mucho mejor», indica el presidente de Acovara, Juan José San Miguel. En las demás cuestiones no entra. Tampoco tiene información al respecto. «No hemos sido convocados», indica. El 1 de septiembre llevará dos meses cerrada la calle. «Para esto, no había hecho falta cerrar», entiende. Y sobre las peticiones que realizó su entidad, como la vuelta de la línea 1 del urbano, tampoco ha obtenido respuesta.