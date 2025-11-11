Balance de la campaña de temporeros: 3.069 pernoctaciones y dos días de aforo completo En la Mesa por la Inclusión Social también se ha analizado el servicio de asistencia a personas sin hogar en noches con climatología adversa, recurso que se activó durante tres días

El Ayuntamiento de Logroño cerró la campaña de atención a los temporeros con 3.069 pernoctaciones -frente a las 3.375 del pasado año- y con dos días de aforo completo -cuatro menos que en 2024-. Así lo ha indicado esta mañana la concejala de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad, Patricia Sainz, tras presidir una reunión de la Mesa de la Pobreza, en la que se ha acordado cambiar la denominación de este órgano por la de Inclusión Social.

Respecto a los datos de la campaña de temporeros, la ocupación media del dispositivo fue de 99 personas -frente a las 112 del año anterior- y la estancia media se fijó en 6 días -igual que en 2024- y se atendió a 481 personas, de las que 6 fueron mujeres.

En un encuentro informativo, la concejala ha señalado que el dispositivo ha funcionado con normalidad. «Ha atendido las necesidades básicas de las personas usuarias y no se han registrado incidencias reseñables». Los datos recabados indican que la mayoría de las personas trabajaron de forma parcial o total durante la campaña.

También ha valorado la introducción de algunas mejoras realizadas en los últimos años, como el servicio wifi, que ha contribuido a favorecer su empleabilidad, su bienestar emocional, el contacto con su entorno y la socialización de los momentos de ocio.

Más allá de la progresiva mejora de los servicios, «lo más destacable es el trato humano que se les dispensa, ya que se les ofrece siempre una escucha activa e intérprete cuando lo precisan«. Ha recordado que estos recursos temporales ofrecen alojamiento a personas que buscan trabajo, aunque la obligación fundamental del alojamiento recae en el empresario que contrata; y el Ayuntamiento da acogida a todo aquel que lo necesita.

Climatología adversa

En la reunión de este martes también se han analizado los datos de la campaña 2024-2025 para dar respuesta a las personas en exclusión residencial en noches con climatología adversa, recurso que se activó durante dos días en abril y uno en mayo.

En las campañas más recientes se puso en marcha un sistema con nuevos criterios para abordar la atención a las personas en la calle, basado en la previsión de temperaturas mínimas. Estas se activan siempre que sean iguales o inferiores a 5 grados o superiores a 23, con independencia del mes en el que se produzcan.

Todo ello, ha apuntado, ha permitido mejorar la eficacia real del recurso, con una activación efectiva de las plazas del Centro Municipal de Acogida (CMA) y del Proyecto Alasca «en una franja de fechas mucho más amplia, en días en los que era realmente necesario y que, con el planteamiento anterior, se hubieran quedado fuera del programa».

Debido al incremento de personas que solicitaron plaza por climatología adversa y el volumen de personas que se encontraban en los equipamientos en un proceso de inclusión social de larga estancia, fue necesario articular alojamientos a través del Servicio de Urgencias Sociales u otros dispositivos adicionales, sin que se registraran incidentes de gravedad en cuanto a la convivencia.

La concejala ha señalado que desde los equipamientos municipales se facilitaron 570 alojamientos a 106 personas, con una media de estancia de 5 días por persona. El 95,3% fueron hombres y un 4,7%, mujeres. El 20,8% eran españoles y el 79,2% de origen extranjero.

El 76% de los alojamientos fueron realizados desde el CMA, y se hizo un uso subsidiario del centro Alasca en un 17% de las ocasiones y del Servicio de Urgencias Sociales, en un 7%.