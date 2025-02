Un mes sin profesor de Latín en el Batalla de Clavijo

La Rioja Lunes, 10 de febrero 2025, 10:08 Comenta Compartir

Un mes sin profesor de Latín

La primera llamada del 'Teléfono' nos lleva al IES Batalla de Clavijo. «Llevamos desde el 8 de enero sin profesor de Latín. La profesora titular está de baja indefinida y desde entonces no hemos tenido clase ni sabemos cómo se nos va a evaluar», explica un afectado. «Dado que es una asignatura de la que es obligatorio examinarse en la PAU para quienes la cursan, a los alumnos de Bachillerato esta situación nos perjudica. Nos gustaría que la Consejería de Educación hiciese todo lo que está en su mano para que volvamos a tener profesor lo antes posible», pide.

Agradecimiento a los servicios sanitarios

Javier desea «agradecer al servicio de Urgencias del San Pedro y al de Hospitalización a Domicilio por el trato recibido y la facilidad que nos dan a los pacientes con enfermedades crónicas que se reagudizan».

Poco cuidado a las pequeñas empresas

Elena llama enfadada porque considera que a empresas medianas «el Gobierno de La Rioja les ha inyectado muchas ayudas» y pese a eso siguen yendo mal. «Si no va bien, habrá que cerrarla», dice en referencia a una conocida firma pastelera. «Lo que deberían hacer es cuidar más a las pequeñas ayudas, a los comercios, a los que no les dan nada», concluye .

«Al otro barrio sin ver un político sensato»

Satur asegura que lleva medio siglo «buscando un político o un togado capaz, sensato, justo, consecuente y humanitario... y me voy a ir al otro barrio sin encontrarlo». «Aparecen falsos charlatanes que dicen solo buscan su porvenir», concluye.

Control a las tarjetas de discapacidad

Desde Logroño, una ciudadana pide que se controlen más las tarjetas para aparcar de las personas que padecen una discapacidad. «Muchas personas las falsifican de un amigo, de un familiar... y creo que deberían vigilarse más», señala recordando que es una ilegalidad.

¿Las monedas de 1 y 2 céntimos son dinero?

Una lectora comunica con el 'Teléfono' para contar un curioso caso. «El otro día fui a pagar una consumición en el bar de la estación de autobuses. Eran 5,10 euros e intenté pagar con un billete de cinco euros y cinco monedas de dos céntimos, pero la camarera me ha dicho que no aceptaban monedas de uno ni de dos céntimos», explica sorprendida. «¿Acaso no son dinero de curso legal?», se pregunta. «Me parece injusto e ilegal», concluye.

«Es urgente regular los patinetes»

La sección se cierra con una llamada a propósito de los patinetes a motor. Para este lector, es necesario sancionar, pero la solución no solo son las multas y pide que se obligue a obtener una tarjeta de circulación vial y a que cada patinete cuente con su matrícula. «Es esencial que se tomen medidas más severas para regular su uso. Con una combinación de educación, regulación y sanciones efectivas podemos disfrutar de una movilidad más responsable y segura», analiza.

Arreglos necesarios en la zona del parque las Chiribitas

Un lector se queja de varios problemas en la zona del parque de las Chiribitas. Por un lado, lamenta que el espacio canino «da verdadero asco cuando llueve», ya que «se embarra y se queda con agua y barro que beben los perros». Por otro lado, advierte de que «hay un hueco bastante profundo» junto a un banco. «Necesitamos un arreglo y una acera para poder pasar».

