Vuelve el Mercado de los Pimientos a la plaza Joaquín Elizalde de Logroño El tradicional mercado permanecerá abierto al público desde hoy hasta el 30 de noviembre de 10.00 a 14.00 horas

Pimientos del mercado en la plaza Joaquín Elizalde de Logroño, en una imagen de archivo.

La Rioja Martes, 2 de septiembre 2025, 12:53 Comenta Compartir

Regresa el tradicional mercado de los pimientos de la plaza Joaquín Elizalde de Logroño: permanecerá abierto todos los días de la semana hasta el próximo 30 de noviembre, de 10.00 a 14.00 horas.

Desde su apertura, producida este martes, solo cerrará del 22 al 28 de septiembre por las fiestas de San Mateo y los días 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre por el mercado de las flores, con motivo del Día de Todos los Santos.

Entre los productos ofrecidos por los agricultores participantes se encuentran, además de los pimientos (frescos y asados), ajos, guindillas, tomates y cebollas.