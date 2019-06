'Ver y oír con las manos', jornada de sensibilización con la sordoceguera Miguel Herreros Con motivo del Día Internacional de las Personas Sordociegas, se han organizado durante esta jornada una serie de actividades para sensibilizar sobre esta discapacidad CLARA BARRERAS | I.M. Jueves, 27 junio 2019, 18:04

La Asociación de Personas Sordas de La Rioja (ASR) y la ONCE se han unido hoy, Día Internacional de las Personas Sordociegas, para realizar una serie de actividades y dar visibilidad a este tipo de doble discapacidad que afecta a unas 40 personas certificadas como tal en La Rioja. María Jesús Calavia Rueda, trabajadora social e intérprete de ASR ha explicado: «Hemos incluido a personas sordociegas porque en La Rioja no existe una asociación para ellos, pero aquí, desde la ASR, con los recursos que tenemos, atendemos a estas personas».

Una de las actividades de la jornada ha sido la visita guiada por la exposición de Leonardo Da Vinci en la Casa de las Ciencias de Logroño a las 10,30 de la mañana. En ella, los asistentes han podido conocer a través de las intérpretes María Blanco, Marina Sagasti y María Jesús Calavia, todo lo que la guía ha explicado. Los presentes han podido conocer los inventos de Da Vinci, construidos a escala reducida, mediante el tacto.

La sordoceguera es una discapacidad que puede darse a diferentes niveles, «hay sordociegos que son oyentes gracias a los audífonos los aparatos que le permiten interactuar con los demás. Sin embargo, hay otras personas que no oyen absolutamente nada. Tienen que estar alternando entre la ONCE y la ASR», explica Javier Muñoz, Presidente del Consejo Territorial de la ONCE en La Rioja.

Muñoz también asegura que «todavía queda mucho que hacer. Las administraciones son las que tienen que implicarse porque son ellos los que pueden poner los recursos para que los sordociegos puedan realizar una vida lo más normalizada posible». En cambio, Calavia piensa que cualquiera que tenga iniciativa puede ayudar: «Nosotros damos cursos de lengua de signos en general, dentro de estos damos talleres en los que enseñamos qué es la discapacidad de la sordoceguera y los sistemas de comunicación».

Este día se celebra el 27 de junio conmemorando el nacimiento de Helen Keller, primera sordociega que luchó por los derechos de estas personas. El objetivo es seguir con el legado de Keller «reivindicando a estas personas para que sean más visibles, que se conozcan sus problemas y las necesidades que tienen», indica Calavia.

La jornada termina por la tarde en la sede de la ASR donde, junto a técnicos de la Asociación y de la ONCE, se realizan talleres sensoriales en los que se pueden conocer de primera mano los sistemas de comunicación y las ayudas técnicas que necesitan.