Mango Teen prepara su llegada a Logroño y ya planea una próxima apertura en San Antón La línea juvenil de una de las principales firmas de moda internacionales trabaja para abrir tienda en parte de los bajos que dejó libre Massimo Dutti

Javier Campos Logroño Martes, 4 de noviembre 2025, 07:53

A rey muerto, rey puesto. Mango, una de las principales firmas de moda internacionales, continúa impulsando la expansión de su línea juvenil, Mango Teen, con nuevas aperturas aquí y allá que de cara a 2026 tendrían en Logroño una de sus ciudades de destino. La multinacional española dedicada al diseño, la fabricación y la comercialización de prendas de vestir y complementos para mujer, niño y hombre, tras reformar su tienda en San Antón, quiere sumar una segunda en la misma calle.

Así, y según ha podido saber Diario LA RIOJA, la cadena ya trabaja para abrir en parte de los bajos que dejó libre Massimo Dutti tras su cierre de este mismo verano. La apertura de Mango Teen, según confirman distintas fuentes, lleva meses en planificación y se enmarcaría dentro del Plan Estratégico 2024-2026 de la compañía «que tiene como objetivos reforzar su propuesta de valor diferencial, con un fuerte impulso de la expansión y con la mejora de las ventas en el parque de tiendas existente y en su canal 'on line'» en pleno boom del teen (segmento de moda adolescente).

De hecho, tras el cierre de Massimo Dutti por parte de Inditex, ocupando los bajos del 23 y del 25, ya pudieron verse las obras necesarias para la segregación de la superficie que hasta julio pasado ocupaba dicha firma. Cuatro locales agrupados en uno que han dado lugar a dos; uno pequeño, separado de los tres restantes que ya forman un segundo más grande y con más posibilidades que sería el que ocupase Mango Teen convirtiendo la acera de los impares en una acera 'casi Mango'.

Fuentes oficiales de la empresa, en cualquier caso, precisan que a día de hoy no pueden confirmar una próxima apertura, si bien el sector comercial da por hecho que su constatación es cuestión de tiempo y que, no en vano, los trámites para ello llevan meses en marcha a la espera de concretar una fecha como tal (en los bajos del número 25, para más señas).

También este periódico adelantó en 2014 el traslado de Mango desde Solidaridad, esquina con Belchite, a su actual emplazamiento en San Antón, que ha sufrido una reforma integral durante todo el verano para reabrir ya este otoño. Entonces, la mudanza se oficializó después de cerrar un acuerdo de compraventa con Ibercaja por lo que en su día fue su sala de estudios y su hogar del jubilado. Más de 10 años después, la firma nacida en Barcelona volvería a ser noticia completando su oferta con la citada nueva línea (junto al vecino y remodelado espacio y al local que mantiene en el centro comercial Berceo).

Ampliar Próxima apertura de Stradivarius en Pérez Galdós. Sonia Tercero Stradivarius a Pérez Galdós y otros cambios que ya se dejan ver Movimiento en torno a San Antón... y en sus alrededores. Los planes de Mango en la calle más comercial de Logroño por antonomasia no vienen solos y, de hecho, el 5 de noviembre, es decir, este miércoles, está prevista la inauguración del nuevo Stradivarius en Pérez Galdós , junto a Zara Man, donde se trasladará desde Solidaridad con Belchite (donde en su día estuviese Mango, curiosamente). Ya en San Antón, estos días puede verse como Tous, cadena del sector de la joyería, trabaja para su mudanza desde Vara de Rey con Gran Vía a la esquina con Pilar Salarrullana que en su día dejase libre Claire's. De la misma manera, en la esquina con Pérez Galdós, donde 'Sol & Sol' echó el cierre ya el año pasado, se ha instalado un negocio de uñas, 'Hello Nails', que abrirá el 11 de noviembre, mientras el sector comercial de la zona espera expectante más buenas nuevas.