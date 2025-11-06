LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Policía Local durante una noche de servicio en una calle de terrazas como es Bretón de los Herreros. Sonia Tercero

Logroño tiene un solo inspector de obras y terrazas desde hace año y medio y ninguno este último mes

La plantilla municipal mantiene sin cubrir la mitad de los puestos de oficiales inspectores, 10 de 20, mientras resuelve un concurso para cinco

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Jueves, 6 de noviembre 2025, 07:28

Comenta

La relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Logroño establece lo que establece para este 2025 (al igual que para 2024 y ejercicios anteriores), ... pero la realidad es la que es, a día de hoy y hace un año y medio. Y lo cierto es que, actualmente, al menos en lo que a inspectores municipales se refiere, oficiales inspectores en el correspondiente catálogo, la capital de La Rioja solo tiene la mitad de plazas ocupadas –10 de 20– y, lo que es más grave, con una única persona para el control de obras y actividades, caso de las hosteleras en lo que a ocupación del espacio público se refiere.

