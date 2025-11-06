Logroño tiene un solo inspector de obras y terrazas desde hace año y medio y ninguno este último mes

La relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Logroño establece lo que establece para este 2025 (al igual que para 2024 y ejercicios anteriores), ... pero la realidad es la que es, a día de hoy y hace un año y medio. Y lo cierto es que, actualmente, al menos en lo que a inspectores municipales se refiere, oficiales inspectores en el correspondiente catálogo, la capital de La Rioja solo tiene la mitad de plazas ocupadas –10 de 20– y, lo que es más grave, con una única persona para el control de obras y actividades, caso de las hosteleras en lo que a ocupación del espacio público se refiere.

Así, y según ha podido confirmar Diario LA RIOJA, la Administración local lleva con un solo inspector de obras y terrazas desde mayo de 2024; y sin ninguno durante el último mes puesto que el único inspector oficial de Disciplina Urbanística ha estado de baja varias semanas hasta su reincorporación, efectiva ayer mismo. De tal manera se refleja en los datos facilitados desde la sección sindical de UGT en el Consistorio capitalino, que salen a la luz en la previa a un pleno donde Podemos-IU preguntará al gobierno local sobre «la cobertura de las plazas vacantes de inspectores en las áreas de Urbanismo y Espacio Público».

Oficiales inspectores en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Logroño de 2025 Oficial inspector de Edificación. Dos puestos para el control de inspecciones técnicas de edificios (ITE), derribos, etc., (ocupados en comisión de servicios o suplencia) y con un solo trabajador actualmente al encontrarse el otro de baja (de larga duración).

Oficial inspector de Infraestructuras. Dos puestos para la revisión de obras de infraestructuras en vía pública (solo uno ocupado definitivamente aunque con la persona en otro puesto) sin nadie trabajando actualmente.

Oficial inspector de Movilidad. Un puesto para la señalización viaria sin ocupar (ni definitivamente ni en comisión de servicios o suplencia) y, por tanto, si nadie trabajando actualmente.

Oficial inspector de Accesibilidad. Un puesto para la vigilancia de dimensiones de expositores en la vía pública, control de rampas de autobuses, vados, etc., ocupado en comisión de servicios o suplencia y desempeñando las citadas funciones.

Oficial inspector de Medio Ambiente. Siete puestos para el control de parques y jardines, arbolado, limpieza viaria, vertidos, saneamiento y ruidos con seis personas trabajando actualmente (tres ocupados definitivamente, aunque uno de ellos está en otro puesto y no tiene sustituto, y hasta cuatro en comisión de servicios o suplencia).

Oficial inspector de Ciudad Circular y Energía. Cuatro puestos para el control de parques infantiles, entre otras, sin ocupar definitivamente; y con uno en comisión de servicios o suplencia con un solo trabajador en tales tareas, por tanto, a día de hoy.

Oficial inspector de Disciplina Urbanística. Tres puestos para el control de licencias de obras, licencias de actividades, arquetas y zanjas de gas, ocupación de espacio público y control de terrazas y veladores con solo uno ocupado definitivamente (de baja hasta ayer, y sin sustituir). Los dos puestos restantes están vacantes desde el 15 de marzo y el 30 de abril de 2024. Por dicha situación preguntará en el pleno de hoy el grupo de Podemos-IU.

Oficial inspector del Parque de Servicios. Un puesto que lleva sin cubrirse (sin ocupar, por tanto) desde «hace más de 20 años».

La portavoz de la coalición de izquierdas integrada en el grupo mixto, Amaia Castro, ya desveló en el pasado 'Debate sobre el estado de la ciudad' que Logroño estaba sin inspectores en materia de «licencias de obras, actividades, arquetas y zanjas de gas, ocupación de espacio público y control de terrazas y veladores», entre otras. Desde el citado sindicato, mayoritario en el Ayuntamiento, se recuerda que en la plantilla municipal actualmente existen 20 plazas de oficial inspector, «de las cuales solo cuatro están ocupadas por funcionarios de carrera, ninguno interino».

Las 16 vacantes, en la práctica, se reducen a 10 puestos sin cubrir, con hasta seis de los diez cubiertos en materia de Medio Ambiente (oficiales inspectores dedicados al control de parques y jardines, arbolado, limpieza viaria, vertidos, saneamiento y ruidos...).

Celia Sanz explica que los dos puestos vacantes en Disciplina Urbanística «no se cubrieron en 2024 porque nadie se presentó»

«La ciudad no es que esté sin inspectores, la ciudad está pendiente de resolver un concurso-oposición para cinco plazas de oficial (dos de promoción interna y tres libres); dos de las cuales irán a cubrir vacantes de Disciplina Urbanística estando como está una ocupada, aunque acaba de sufrir una baja de corta duración», explica Celia Sanz, concejala de Personal, quien considera que se confunde a propósito «plantilla, puestos y vacantes» cuando la realidad es que «este gobierno local ha hecho lo que está en su mano para cubrir tales puestos»: «Antes de tales procesos, de hecho, y ante las dos plazas que siguen sin cubrir, se tiró de un 'concursillo', pero nadie quiso presentarse, pasando a convocar el concurso-oposición como tal».

Y es que, ciertamente, el Ayuntamiento convocó a finales de 2024 las citadas cinco plazas (aunque cuatro eran de la OPE de 2021 y una de la de 2022 y, por tanto, aprobadas el pasado mandato), pero la fecha del primer examen, amén de la lista de admitidos y excluidos, no se publicó hasta el pasado lunes. «Faltan dos inspectores en Disciplina Urbanística, sí, pero porque nadie ha querido presentarse a los 'concursillos' (así se denominan a unos pequeños exámenes con pruebas prácticas) puestos en marcha previamente», reitera Sanz.

Supervisión y control... Mucho se ha venido hablando en lo que va de mandato tanto de pisos turísticos, cuyas licencias de obras y actividad no han parado de crecer, como de terrazas, de tanta o más actualidad. Hoy irán a pleno; la moratoria de los primeros, y la ordenanza de las segundas, sabiendo las limitaciones de quien vigila su cumplimiento (unas funciones que, en su ausencia, recaen bien en los técnicos o en la propia Policía Local).