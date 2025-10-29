Logroño presenta un Presupuesto de 196,98 millones de euros, un 2% menos que en 2025

Nuria Alonso Logroño Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:21 | Actualizado 12:00h. Comenta Compartir

Logroño dispondrá de 196,98 millones de euros para el próximo ejercicio 2026, lo que supone un descenso del 2% (3.951.000 euros) con respecto a las Cuentas del año 2025, que alcanzaron los 200,9 millones de euros. Al menos es lo que se desprende de la comparecencia que este miércoles han ofrecido el alcalde de la ciudad, Conrado Escobar, y el concejal de Administración Pública, Francisco Iglesias, para presentar el anteproyecto del Presupuesto de Logroño para el año 2026. Se trata del Presupuesto más reducido en lo que va de legislatura del PP, según han admitido tanto Escobar como Iglesias.

Las mayores partidas se destinarán al área de Urbanismo, Espacio Público y Ciudad Circular con 61,23 millones de euros, el 32,8% del total; a la Administración Pública, Interior y Proyectos Estratégicos, que sumarán 55,29 millones de euros, el 28,1% del total; y a las políticas de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad que contarán con 36,45 millones de euros, el 17,6%. Estos tres capítulos concentran el 78,5% (152,97 millones de euros) de los fondos de los que dispondrá el Consistorio de la capital el año que viene.

«Es un Presupuesto realista, previsible y transformador, con el foco puesto en los logroñeses», ha calificado Escobar sobre el anteproyecto. «Apostamos por un Logroño cada vez más verde, más dinámico y más inclusivo», ha resumido el primer edil para avanzar que el año que viene se dedicarán 17,14 millones de euros a inversiones.

Por su parte, el edil de Administración Pública ha señalado que las Cuentas reducen la deuda viva y sujetan el gasto corriente «sin dejar de prestar ningún servicio público». Al respecto de las cifras macroeconómicas, Iglesias ha subrayado que, con este anteproyecto, se cerrará el ejercicio 2026 con un ahorro neto positivo de 353.000 euros.

Sobre la reducción presupuestaria del 2%, Escobar ha explicado que se debe a la rebaja de la deuda por parte del Consistorio y a que el esfuerzo inversor es menor que en años precedentes, ya que muchos de los proyectos tienen carácter plurianual y ya se ha efectuado el máximo esfuerzo inversor.

