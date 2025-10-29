LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Comandancia de la X Zona de la Guardia Civil. Sonia Tercero

El Ayuntamiento aprueba una modificación del PGM para mejorar las instalaciones de la Guardia Civil

El cambio del Plan General Municipal facilitará la creación de nuevos servicios administrativos, aulas de formación y equipamientos públicos en la parcela de la calle Duques de Nájera de Logroño

Juan Marín del Río

Logroño

Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:10

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado una modificación puntual del Plan General Municipal (PGM) en la calle Duques de Nájera, ... 117-147, promovida por la empresa DGN Arquitectos, S.L. en representación de la 10ª Zona de la Guardia Civil de La Rioja.

