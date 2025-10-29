El Ayuntamiento aprueba una modificación del PGM para mejorar las instalaciones de la Guardia Civil
El cambio del Plan General Municipal facilitará la creación de nuevos servicios administrativos, aulas de formación y equipamientos públicos en la parcela de la calle Duques de Nájera de Logroño
Juan Marín del Río
Logroño
Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:10
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado una modificación puntual del Plan General Municipal (PGM) en la calle Duques de Nájera, ... 117-147, promovida por la empresa DGN Arquitectos, S.L. en representación de la 10ª Zona de la Guardia Civil de La Rioja.
El objetivo de esta modificación es reordenar las determinaciones urbanísticas de la parcela de uso dotacional público donde actualmente se ubican dependencias de la Guardia Civil, con el fin de posibilitar nuevas instalaciones administrativas y de formación, además de otras actuaciones de interés general. El cambio permitirá ajustar la edificabilidad y la altura en determinadas zonas de la parcela, manteniendo su aprovechamiento urbanístico y estableciendo de manera expresa el uso como «servicio público, administrativo y escolar».
Según ha explicado la concejala Celia Sanz, «esta modificación urbanística permitirá la creación de nuevos y renovados servicios públicos y administrativos, así como aulas de formación que fortalecerán la capacidad operativa y formativa del cuerpo en La Rioja». «Se trata de una iniciativa promovida directamente por la Guardia Civil, que pretende modernizar sus instalaciones y adecuarlas a las necesidades actuales. El Ayuntamiento, tras analizar los informes técnicos pertinentes, ha aprobado iniciar el procedimiento con todas las garantías legales», ha añadido Sanz.
Tras esta aprobación inicial, el expediente se someterá a información pública durante un mes, antes de pasar a su aprobación definitiva por el Pleno municipal. Durante ese periodo, podrán presentarse alegaciones o sugerencias al documento. El Ayuntamiento valora esta operación como un ejemplo de colaboración institucional entre administraciones públicas, en este caso entre el Gobierno local y la Guardia Civil, para optimizar el «uso del suelo dotacional y favorecer la prestación de servicios de interés general».
