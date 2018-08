Logroño incorpora nuevos agentes de policía por primera vez desde el 2015 Los nuevos agentes, con sus jefes. / SONIA TERCERO La Policía Local cuenta con siete nuevos efectivos, que se suman a los 228 que componen actualmente el Cuerpo EDUARDO GARCÍA/M. J. L. Jueves, 2 agosto 2018, 23:25

Logroño. La plantilla de la Policía Local de Logroño cuenta desde hoy con siete nuevos agentes, seis hombres y una mujer. Una vez terminada la formación en la academia (excepto el caso de uno de ellos, que procede de un traslado), los policías se suman al cuerpo municipal con un período inicial de prácticas de seis meses de duración, antes de su adhesión definitiva a partir del 1 de enero de 2019.

El principal destino de los nuevos efectivos será la unidad de Policía de Barrio, que conforman 64 agentes de los 228 del total de la plantilla policial.

Logroño no incorporaba policías desde 2015, al comienzo de la legislatura. En aquel momento fueron diez agentes los que entraron a reforzar el servicio de la ciudad. La alcaldesa, Cuca Gamarra, recibió ayer a los nuevos policías en el Ayuntamiento, donde les dio la bienvenida y deseó suerte para que Logroño siga siendo «una de las ciudades más seguras y tranquilas de España».

Entre los nuevos, los hay procedentes de distintos lugares. David Lerena, najerino de 37 años, que escogió Logroño tras obtener una de las mejores calificaciones de su promoción, se muestra muy satisfecho «porque el duro trabajo ha dado sus frutos». Beatriz López es una alicantina de también 37 años. Es la única mujer entre los siete nuevos agentes. «Caí en Logroño de casualidad en el año 2004 y, tras trabajar en hostelería, empecé a preparar la oposición en 2010. La Policía Local siempre me había gustado mucho y ahora ya formo parte de ella, estoy muy contenta». Uno de los más jóvenes es Javier Rallo, madrileño de 31 años de edad. Cuenta que «llevaba nueve años trabajando aquí (de protésico dental) así que me siento un logroñés más, pero mi vocación era policial, llevaba mucho tiempo pensando en presentarme y tras dar el paso adelante ya lo he conseguido».