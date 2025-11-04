Logroño implantará el proyecto EDINT para reutilizar eficazmente los datos Escobar asegura que el programa, que beneficiará con 12,9 millones a 12 municipios, «convierte la información en soluciones útiles»

La Rioja madrid/logroño. Martes, 4 de noviembre 2025, 08:25

El Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública presentó ayer en Madrid el proyecto EDINT, una iniciativa que cuenta con una inversión de casi 13 millones para transformar la gestión de los datos de los municipios, un programa en el que está incluida la ciudad de Logroño. El ministro Óscar López destacó la eficiencia que supone la aplicación de este proyecto en la vida de los municipios, «ya que permite reutilizar datos existentes para la mejora de servicios municipales».

Por su parte, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, afirmó ayer que el proyecto EDINT, financiado con fondos europeos, «permite convertir la información en soluciones útiles que mejoren esta ciudad», que es una de las 12 seleccionadas para llevarlo a cabo en España. El regidor de la capital riojana intervino ayer en Madrid en la presentación de esta iniciativa, que trabajará en la gestión del dato para favorecer el desarrollo de infraestructuras urbanas inteligentes.

Para su implantación en las entidades locales seleccionadas de A Coruña, Alcoy, Fuenlabrada, Jerez de la Frontera, Málaga, Mataró, Santander, Valencia, Logroño, Madrid; y las diputaciones de Jaén y Badajoz, cuenta con una financiación global estimada de 12,9 millones de euros procedentes de fondos europeos.

«Nuestra ciudad ha sido seleccionada por su madurez tecnológica y por contar con un ecosistema empresarial y académico dinámico», recalcó Escobar.

Las entidades locales que participan desarrollarán acciones específicas en torno a la movilidad inteligente mediante una combinación de algoritmia y datos de fuentes diversas, la gestión de las ciudades con mejora de la eficiencia y la sostenibilidad con la ayuda de la aportación de la inteligencia artificial (IA).