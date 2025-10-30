Logroño celebrará el 7 y 8 de noviembre la iniciativa 'Días del comercio' 103 establecimientos realizarán acciones de dinamización propias y 67 sacarán artículos a la calle

«Nuestros comerciantes hacen ciudad y dan vida a nuestras calles», ha subrayado esta mañana el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, en la presentación de una iniciativa que se celebrará por primera vez los días 7 y 8 de noviembre: 'Días del comercio'. Una invitación que contará con la participación de 168 comercios y que pretende «apoyar a los establecimientos locales».

La propuesta, presentada bajo el lema 'Aquí late el comercio', tiene como objetivo «acercar a la ciudadanía el comercio de proximidad a través de actividades, música, danza, teatro y magia», ha señalado el director general de la Cámara de Comercio e Industria de La Rioja, Florencio Nicolás. También servirá como «motor social, turístico y económico de nuestra ciudad», ha apostillado el concejal. Por esa razón, 103 establecimientos realizarán acciones de dinamización propias y 67 sacarán artículos a la calle, donde «ofrecerán experiencias, demostraciones, productos únicos y más sostenibles», ha agregado. Todo eso, acompañado de 64 microespectáculos que orgnaizarán el Ayuntamiento de Logroño y la Cámara de Comercio.

Además de impulsar las ventas, generará empleo, dinamizará las calles y ofrecerá fidelidad al comercio local: «Servirá para volver a hacer de todos ellos nuestro primer y prioritario punto de referencia a la hora de hacer una compra», ha comentado Sáinz. Mientras, Nicolás ha agregado que «el objetivo es que los logroñeses entren estos días en el comercio y se recupere el valor de comprar cerca».

Una iniciativa que, en palabras de Amaia Tomé, presidenta del Casco Antiguo de Logroño, «invita también a que gente de otras comunidades conozca el comercio de nuestra ciudad, porque tiene mucho que ofrecer». Como «calidad en los productos y calidez en el trato con los clientes», ha añadido Juan José San Miguel, de la asociación Acovara.

Funcionamiento

La campaña estará presente en espacios urbanos de la ciudad y reforzará el mensaje de que el comercio de Logroño «esté más vivo que nunca». Lo harán a través de mupis, pantallas digitales y acciones creativas en la vía pública. En concreto, 160 en marquesinas y 150 en los pasos de peatones.

Los comercios participantes tendrán un distintivo con un código QR donde los ciudadanos encontrarán toda la información de la iniciativa. Además de repartirse 65.000 folletos a los domicilios para detallar actividades y comercios.