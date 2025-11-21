LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Piano de cola del Ayuntamiento de Logroño en una imagen de archivo. La Rioja

Logroño busca afinador para sus tres pianos municipales y consolida la tarifa por usar el del auditorio

El Ayuntamiento licita el servicio de mantenimiento de sus instrumentos en un contrato conjunto, donde se incluyen los del teatro Bretón, tras probar varias fórmulas con resultados dispares

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:12

Los pianos municipales siguen trayendo cola. Y si ya en mayo sonó la polémica por el precio público impuesto por hacer uso del instrumento en el auditorio ... del Ayuntamiento de Logroño en actos benéficos y gratuitos, este octubre se ha vuelto a hacer notar con la consolidación de la citada tarifa, de 230 euros… 278,30 con el IVA y, por tanto, igualando la del año pasado pese a expresarlo sobre las ordenanzas fiscales de distinta manera.

