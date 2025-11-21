Logroño busca afinador para sus tres pianos municipales y consolida la tarifa por usar el del auditorio

Los pianos municipales siguen trayendo cola. Y si ya en mayo sonó la polémica por el precio público impuesto por hacer uso del instrumento en el auditorio ... del Ayuntamiento de Logroño en actos benéficos y gratuitos, este octubre se ha vuelto a hacer notar con la consolidación de la citada tarifa, de 230 euros… 278,30 con el IVA y, por tanto, igualando la del año pasado pese a expresarlo sobre las ordenanzas fiscales de distinta manera.

Finalmente, la enmienda del PSOE solicitando que «en el caso de que la cesión del auditórium sea gratuita, no se cobrara este precio público» (justificándolo en que «no tiene ningún sentido que, si colaboramos con una entidad en un acto que es de interés general cediendo el espacio, no cedamos también el piano en el caso de que se vaya a utilizar»), no fue admitida. Y no es la última noticia respecto a este y otros instrumentos locales.

Así, el Consistorio capitalino se encuentra al final de un proceso de licitación abierto para la contratación de «los servicios de mantenimiento y afinación de los pianos municipales de la Dirección General de Cultura», y ello después de aglutinar los tres con los que cuenta: uno en el auditorio, de cola; y dos en el teatro Bretón, uno de gran cola y otro de pared; junto a otros «alquilados y solicitados por los artistas».

Un contrato licitado por 18.150 euros, por una duración de dos años, que ya cuenta con una propuesta de adjudicación a favor de Sala Rono Servicios, con un precio unitario ofertado de 250 euros más 52,50 de IVA (es decir, por afinación), y que a buen seguro llevará a la Administración local a respirar aliviada pues la afinación de tales instrumentos se había convertido en un pequeño problema.

Y es que, amén de que ya no haya nadie que se dedique profesionalmente a tal tarea en Logroño, la última vez que se licitó un contrato para tal fin, entre finales de 2024 y principios de 2025, quedó desierto: si bien entonces, aunque por lotes, aglutinaba «servicios de apoyo para las actividades organizadas por la Unidad de Cultura, sonorización e iluminación del auditorio municipal, y afinación del piano municipal», es decir, solo el del citado espacio.

Afinarlos todos en un mismo contrato, por tanto, responde a «criterios técnicos» a fin de ganar dos años de tranquilidad. «Se trata de un servicio necesario e indispensable para la adecuada realización de los ciclos y programación de ambas unidades, tanto de Cultura como del Bretón», se justifica en el pliego de condiciones al que ha optado una empresa que ya se ha estado ocupando del piano del auditorio.