Logroño busca afinador para sus tres pianos municipales y consolida la tarifa por usar el del auditorio
El Ayuntamiento licita el servicio de mantenimiento de sus instrumentos en un contrato conjunto, donde se incluyen los del teatro Bretón, tras probar varias fórmulas con resultados dispares
Logroño
Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:12
Los pianos municipales siguen trayendo cola. Y si ya en mayo sonó la polémica por el precio público impuesto por hacer uso del instrumento en el auditorio ... del Ayuntamiento de Logroño en actos benéficos y gratuitos, este octubre se ha vuelto a hacer notar con la consolidación de la citada tarifa, de 230 euros… 278,30 con el IVA y, por tanto, igualando la del año pasado pese a expresarlo sobre las ordenanzas fiscales de distinta manera.
Finalmente, la enmienda del PSOE solicitando que «en el caso de que la cesión del auditórium sea gratuita, no se cobrara este precio público» (justificándolo en que «no tiene ningún sentido que, si colaboramos con una entidad en un acto que es de interés general cediendo el espacio, no cedamos también el piano en el caso de que se vaya a utilizar»), no fue admitida. Y no es la última noticia respecto a este y otros instrumentos locales.
Así, el Consistorio capitalino se encuentra al final de un proceso de licitación abierto para la contratación de «los servicios de mantenimiento y afinación de los pianos municipales de la Dirección General de Cultura», y ello después de aglutinar los tres con los que cuenta: uno en el auditorio, de cola; y dos en el teatro Bretón, uno de gran cola y otro de pared; junto a otros «alquilados y solicitados por los artistas».
Un contrato licitado por 18.150 euros, por una duración de dos años, que ya cuenta con una propuesta de adjudicación a favor de Sala Rono Servicios, con un precio unitario ofertado de 250 euros más 52,50 de IVA (es decir, por afinación), y que a buen seguro llevará a la Administración local a respirar aliviada pues la afinación de tales instrumentos se había convertido en un pequeño problema.
Y es que, amén de que ya no haya nadie que se dedique profesionalmente a tal tarea en Logroño, la última vez que se licitó un contrato para tal fin, entre finales de 2024 y principios de 2025, quedó desierto: si bien entonces, aunque por lotes, aglutinaba «servicios de apoyo para las actividades organizadas por la Unidad de Cultura, sonorización e iluminación del auditorio municipal, y afinación del piano municipal», es decir, solo el del citado espacio.
Afinarlos todos en un mismo contrato, por tanto, responde a «criterios técnicos» a fin de ganar dos años de tranquilidad. «Se trata de un servicio necesario e indispensable para la adecuada realización de los ciclos y programación de ambas unidades, tanto de Cultura como del Bretón», se justifica en el pliego de condiciones al que ha optado una empresa que ya se ha estado ocupando del piano del auditorio.
Un precio público desde 2025 que ya supuso las quejas de los afectados (en eventos benéficos y gratuitos)
«El uso de los pianos depende de las solicitudes y espectáculos programados; es por ello que los servicios que conlleva se requieran a demanda, y por tanto las contrataciones se vienen realizando por precios unitarios», se explica en el expediente para el servicio de mantenimiento y afinación conjuntas donde se precisa que «el auditorio, además, recibe numerosas peticiones de cesión en las cuales se solicita el uso del piano». De ahí que en 2025 se aprobase un nuevo precio público que respondiese, entre otros, «a la operación de afinado» (necesaria previamente). Una tarifa, que no distingue eventos benéficos o gratuitos (como sí pasa con el uso del espacio), y que supuso la protesta de colectivos y particulares.
