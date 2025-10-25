Las líneas 9 y 3 de autobuses se verán afectadas por la Marcha Aspace

Sábado, 25 de octubre 2025, 10:08 | Actualizado 11:34h. Comenta Compartir

Este domingo, el servicio de algunas de las líneas de autobús urbano de Logroño se verá afectado por la Marcha Aspace.

La 41ª edición de la caminata, con su recorrido habitual de 19 kilómetros por Logroño, Villamediana, Alberite y Lardero, alterará el recorrido de las líneas 9 y 3 a lo largo de la mañana.

Los autobuses realizarán todas las paradas que se encuentren a lo largo de sus itinerarios alternativos, aun no perteneciendo a sus recorridos habituales.

Las líneas afectadas recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente.

Línea 9 (horario estimado de 9:45 a 10:15 horas)

'Las Norias – Pradoviejo': av. República Argentina – av. Club Deportivo – c/ Portillejo – c/ La Cava.

'Pradoviejo – Las Norias': c/ Clavijo (sentido este) – cambio de sentido en av. de la Sierra – c/ Clavijo (sentido oeste) – c/ La Cava – c/ Portillejo – av. Club Deportivo – av. República Argentina.

Línea 3 horario estimado (de 9:45 a 10:15 horas)

'Villamediana – El Campillo' (y viceversa): establecerá el inicio y el final de línea, de forma provisional, en parada la parada 'Villacañas'. Quedará fuera de servicio el tramo del itinerario comprendido entre 'Villacañas' y 'Villamediana centro'.