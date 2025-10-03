16 librerías llenan de oportunidades literarias El Espolón hasta el 19 de octubre La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión cumple su 44ª edición con su tradicional ubicación en El Espolón de Logroño

El Espolón de Logroño vuelve desde este viernes a sumergirse en aventuras de piratas, peripecias de vampiros y romances imposibles. Son una mínima parte de las historias que trasiegan por los puestos de las dieciséis librerías que componen la 44ª Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de la capital riojana.

Organizada por la Asociación de Librerías de La Rioja, integrada en la FER, la nueva cita con las mejores oportunidades literarias se podrá visitar hasta el próximo domingo 19 de octubre, en horario de 10.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 los días laborables; y de 11.30 a 14.30 horas y de 17.30 a 21.30 horas los sábados, domingos y festivos.

Son dieciséis los vendedores que participan este año, cuatro de ellos riojanos: Hijazo (Logroño), El Velo de Isis (Ezcaray), Green Book (Logroño) y Ángeles Sancha Libros (Logroño). A ellos se suman librerías procedentes del Levante, Madrid, Barcelona o Albacete: Librería Bécquer (Alicante), Rivendel libros (Alicante), Las Mil y Una... libros (Alicante), Marcos Cachuán libros (Madrid), Lorca libros (Alcorcón), Torres (Valencia), Librería Por Siempre Jamás (Alicante), , Libros Quique (Valencia), Librería Shora (Alicante), El maravilloso mundo de los minilibros (Madrid), Librería Sardá (Barcelona) y Buendía libros (Albacete).

En datos Cuándo Desde el viernes 3 de octubre hasta el domingo 19 de octubre.

Dónde En El Espolón de Logroño, frente a Muro de la Mata.

Horario De 10.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 los días laborables; y de 11.30 a 14.30 horas y de 17.30 a 21.30 horas los sábados, domingos y festivos.

Librerías participantes Cuatro riojanas: Hijazo (Logroño), El Velo de Isis (Ezcaray), Green Book (Logroño) y Ángeles Sancha Libros (Logroño); y además, Librería Bécquer (Alicante), Rivendel libros (Alicante), Las Mil y Una... libros (Alicante), Marcos Cachuán libros (Madrid), Lorca libros (Alcorcón), Torres (Valencia), Librería Por Siempre Jamás (Alicante), , Libros Quique (Valencia), Librería Shora (Alicante), El maravilloso mundo de los minilibros (Madrid), Librería Sardá (Barcelona) y Buendía libros (Albacete).

El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán; el alcalde de Logroño, Conrado Escobar; y el presidente de la Asociación de Librerías, Diego Ochoa, entre otros, han recorrido este viernes la feria tras la presentación oficial.

«No podemos estar en mejor sitio que en el epicentro de Logroño en El Espolón» para disfrutar de una feria que resalta la «importancia de la lectura y de la cultura», ha destacado el presidente de la Asociación de Librerías de La Rioja, Diego Ochoa. Un discurso compartido por el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, que ha incidido en que «esta feria nos reconcilia con ese universo de los libros en papel que ahora mismo está repleto de oportunidades en el Espolón; ese papel que nos reconforta, por lo menos a mí, y nos llena de recuerdos, de emociones y nos enseña que la lectura no es solamente pasar páginas, sino que es disfrutar de esa experiencia».

Por su parte, el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán ha agradecido el esfuerzo de los participtantes porque «no es fácil en estos tiempos estar presente en una Feria de Libro Antiguo y de Ocasión que tiene todo su sentido y sigue teniéndolo más que nunca», ha dicho Capellán para continuar reivindicando el fomento de la lectura «por su valor cultural, educativo y socioeconómico».

