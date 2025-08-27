Miércoles, 27 de agosto 2025, 10:41 Comenta Compartir

Manuel 'Champi' Herreros, nacido en Villena (Alicante) en 1963, hizo historia en el motociclismo al proclamarse campeón del mundo de 80 cc en 1989, convirtiéndose en el último piloto en lograr este título antes de la desaparición de la categoría. A los mandos de una Derbi, Herreros destacó por su regularidad y constancia en una temporada muy disputada, en la que superó a figuras como Jorge Martínez 'Aspar' y Stefan Dörflinger. Su victoria no solo cerró una etapa dorada para las pequeñas cilindradas, sino que consolidó el nombre del piloto alicantino como una leyenda del motociclismo español.