La leona que se «paseaba» por Logroño

Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:53

Un suceso de los de antes contado como antes. Una llamada a la redacción alertando de la presencia de una leona suelta por la zona del Puente de Hierro jugando, además, con los niños que encontraba a su paso. Con la correspondiente visita al lugar de los hechos para comprobarlo, una vez que un policía armado 'cazó' al animal con su cinto reglamentario mientras el felino bebía agua en la antigua playa del Ebro. Y como final de la historia, la llegada del dueño de la leona (que en la foto era de recién nacida y en ese momento era ya «bastante más mayorcita»), quien aclaraba que no hacía nada y que tenía también un tigre de 180 kilos «igual de manso».

