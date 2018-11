Sin luz junto al Hospital San Pedro M.E. Domingo, 11 noviembre 2018, 01:03

«Llevo una semana acompañando a mi padre al Hospital San Pedro y, por las noches, el paso de cebra por el que se accede está oscuro porque se ha fundido la farola. He escrito al Ayuntamiento y me remiten a Sanidad, y hablo con ellos y me envían al Ayuntamiento. No debería ser tan complicado de solucionar», explica con precisión una lectora.