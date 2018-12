La Junta de Compensación de Ramblasque critica que se use el Plan como «moneda de cambio político» Han querido detallar que «este Plan queda recogido en el PGOU como zona para edificar 275 viviendas unifamiliares de 600 metros cuadrado» LA RIOJA Martes, 11 diciembre 2018, 19:33

La Junta de Compensación del Plan Parcial Ramblasque han criticado que quieran utilizar la zona como una «moneda de cambio político» para la aprobación de los presupuestos municipales.

Han señalado que el PP dice «romper las conversaciones sobre los presupuestos con Ciudadanos debido a que este ultimo quiere que se negocie la apertura de Avenida de La Sierra, y parece ser que el Partido Popular entiende que lo pretendido por la Junta de Compensación, además de ilegal no resulta asumible».

Consideran que «de las declaraciones de los representantes del Partido Popular en el consistorio, se puede desprender que la Junta de Compensación se ha extralimitado en sus pretensiones», por lo que han querido detallar que «este Plan queda recogido en el PGOU como zona para edificar 275 viviendas unifamiliares de 600 metros cuadrados cada una de ellas, en planta baja y primera, mas 300 metros cuadrados de sótano y 300 metros cuadrados de bajocubierta, es decir viviendas unifamiliares de 1200 metros cuadrados por unidad. En suma, 330000 metros cuadrados».

«Este modelo de vivienda no tiene mercado en Logroño, donde la media se sitúa entre 120 y 135 metros por vivienda colectiva», han dicho. Con este modelo «por causas evidentes la zona no podría tener ninguna vivienda con protección pública». Además, dicen, no sería consecuente con las directrices europeas, que nos indican que el urbanismo «ha de ser sostenible». La ciudad de Logroño «no puede derrochar las ultimas hectáreas de terreno en grandes villas, que en nada concilian con las zonas limítrofes como Guindalera, La Cava, Fardachón y R1 de Lardero», aseguran.

Han recordado que en el año 2009 la corporación municipal formada por PSOE y Partido Riojano «negoció y acordó con la Junta de Compensación, una Modificación Puntual del PGOU para el sector de Ramblasque, que fue redactada los técnicos municipales, esta proponía un cambio a 2586 viviendas colectivas, de las cuales 868 viviendas eran protegidas, y una edificabilidad total de 274303 metros cuadrados».

Referida Modificación Puntual «no fue aprobada por la Comisión Provincial de Urbanismo entonces gobernada por el Partido Popular, argumentando que tal cambio tenía que ser incluido en una revisión del PGOU». Los técnicos de la Comunidad Autónoma, «nunca se opusieron al cambio de modelo urbanístico de viviendas unifamiliares a colectivas, se opusieron a la forma de su tramitación. La Junta recurrió a los tribunales y no le fue dada la razón», añaden.

La Junta ha recordado que el PGOU de la ciudad de Logroño «tiene que adaptarse a la legislación urbanística vigente, en estos momentos se encuentra en previos para su revisión», así como que la Corporación municipal quiere la apertura de Avenida de la Sierra, y esta Junta de Compensación «no se opone a ello».

Después de varias conversaciones con el concejal de Urbanismo, en enero de 2018 la Junta de Compensación presentó al Ayuntamiento «un borrador de Convenio en el que se le ceden los terrenos para la apertura de la calle. También se incluye que cuando se realice la modificación del PGOU, éste incluya las características urbanísticas propuestas y aceptadas por la Corporación municipal en el año 2009». A su vez, y «dado que es la Junta de Compensación quien ha de pagar las obras de urbanización, se sugiere un sistema de control y supervisión para que los precios de las obras no se disparen».

Desde enero de 2018 y hasta hoy, y «a pesar de habernos interesado varias veces por el borrador de Convenio presentado, ningún responsable de la Corporación municipal se ha dirigido a esta Junta para negociar o discutir los términos de dicho Convenio».

En las reuniones mantenidas en su día con los responsables del Partido Popular en la Corporación municipal, también asistieron representantes del Grupo municipal de Ciudadanos, que «siempre ha insistido en que la Junta de Compensación y el Ayuntamiento lleguen a un acuerdo que permita la apertura de la calle». Hay que destacar que Ciudadanos «nunca ha planteado ni modelos de convenio, ni ninguna alternativa urbanística, estas han quedado siempre en los representantes municipales del Partido Popular».

Por ello, han indicado que los propietarios de Ramblasque «nos sentimos un juguete en manos de los políticos». «Hacemos lo que indican los técnicos municipales y los políticos de los que dependen, como en aquella época en la Comunidad Autónoma había intereses políticos diferentes a los municipales a Ramblasque se le da una patada en el trasero», han lamentado.

«Ahora ponen a Ramblasque de excusa política para los presupuestos municipales. Los propietarios no entramos en política. Simplemente, lo que queremos es tener los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro propietario de suelo en el municipio. En nuestra opinión, lo que han de hacer los políticos del Ayuntamiento de Logroño es trabajar en la revisión del PGOU para dotarnos de la necesaria seguridad jurídica a todos», han señalado.

Finalmente, la Junta de Compensación del Plan Parcial Ramblasque ha afirmado que «siempre ha estado y está abierta a cualquier tipo de negociación razonable con la Corporación municipal que permita el desarrollo del sector y mientras tanto, si así se considera, la apertura provisional de Avenida de La Sierra».