El juez da la razón a un opositor a bombero y el Consistorio debe examinarlo otra vez Parque de bomberos de Logroño. :: miguel herreros El fallo, que será recurrido por el Ayuntamiento, obliga a la administración a incorporarlo al cuerpo si supera el resto de pruebas, pese a haber cubierto ya todas las plazas ofertadas L.J.R. LOGROÑO. Martes, 2 octubre 2018, 17:56

Una oposición con una plaza en juego y un único candidato. El Ayuntamiento de Logroño deberá organizar para R.B.C. las tres últimas pruebas (física, práctica y médica) de la oposición a bombero-conductor -que convocó en noviembre del 2016 y que ha resuelto este año para cubrir cinco plazas en el parque de Logroño- después de que, según ha determinado el Juzgado de lo Contencioso 2 de Logroño, no se respetaron «los principios de transparencia, objetividad, motivación e interdicción de la arbitrariedad» durante aquellas pruebas. El fallo no es firme y el Ayuntamiento tiene previsto presentar recurso.

El conflicto surgió el 17 de mayo del 2017. R.B.C., que había superado la primera prueba eliminatoria, era calificado como 'no apto' en el ejercicio psicotécnico. Un día después solicitó la revisión de la prueba y diversa documentación, petición que volvió a realizar el 26 de mayo ante la falta de respuesta y advirtiendo de que su objetivo era interponer un recurso administrativo contra la calificación. Un mes más tarde -y un día antes de que venciera el plazo para interponer dicha reclamación- recibió diversa documentación, entre ella un informe del Gabinete de Psicología PSICO 360 remitido por otra empresa, TEA Ediciones, «con consideraciones genéricas sobre los test psicotécnicos» realizados.

Aquella prueba psicotécnica constaba de dos partes: una de aptitudes y otra de personalidad. Si bien sobre la segunda el fallo judicial no hace ningún tipo de consideración, sí que pone reparos a la primera. Por un lado apunta que es una prueba «inédita y no comercializada [...], lo que permite que ningún aspirante haya podido acceder previamente ni al contenido ni a la forma de corrección de la prueba»; y por otro, recuerda que es eliminatoria y que, por tanto, es necesario que cuente con ciertas garantías. Por ello, critica la actitud del Ayuntamiento de Logroño.

El juez alerta de la falta de control del Consistorio en una prueba de la que se desconoce su fiabilidad

«Falta de control»

«Llama poderosamente la atención [...] la falta de control que sobre las pruebas psicotécnicas despliega la administración pues el test de aptitudes es una prueba inédita y no comercializada. [...] No hay criterio científico alguno, ni bibliográfico, que avale la prueba realizada por PSICO 360 para la administración. Sencillamente [...] se desconoce su contenido genérico, su validez, su autoría, su fiabilidad, si se ha publicado (parece que no) si se ha baremado, si se ha contrastado en la literatura científica...».

«Con el test de aptitud, no identificado y cuyo contenido se desconoce, que no ha sido sometido al menor contraste de ningún tipo, una empresa auxiliar, externa a la administración, decide qué participantes cuentan con el perfil adecuado y elimina al resto», critica el fallo.

Ante el recurso interpuesto por R.B.C. (defendido por María Somalo, del departamento jurídico de CCOO), la sentencia considera que la administración no puede alegar únicamente que «la psicología no es una ciencia exacta» para desarbolar la acusación y señala que este tipo de pruebas han de contener elementos reglados de control jurisdiccional».

Así, citando diversa jurisprudencia, concreta que si bien existe cierta «discrecionalidad», es necesario «explicar las razones del juicio técnico cuando expresamente hayan sido demandadas» y cree que «el silencio del Tribunal [calificador de la oposición] en un inicio y la tardía e insuficiente respuesta de la Administración [...] es una actuación irregular que supone una violación de los principios de transparencia, objetividad e interdicción de la arbitrariedad y motivación». Por todo ello, «esa opacidad no explicada en la realización del segundo ejercicio hace recaer sobre el proceso selectivo, en su integridad, un déficit de transparencia que invalida el mismo».

Así, la magistrada conviene en que la mejor solución es declarar apto a R.B.C. en el ejercicio psicotécnico al no afectar a quienes superaron la oposición y que complete el resto de pruebas prevista en la convocatoria. En caso de que las supere, dice el fallo, deberá ser nombrado funcionario.