466 jóvenes dicen lo que piensan Javier Merino, ayer flanqueado por los sociólogos Luis Alberto Sanvicéns y Mila Laspeñas. :: MigUEL HERREROS La fase inicial del Plan Logroño Joven ha puesto de manifiesto que los jóvenes están lejos de usar todos los recursos juveniles municipales Vivienda y trabajo, entre las grandes preocupaciones de los logroñeses de 18 a 35 años Á. AZCONA Viernes, 14 diciembre 2018, 23:37

logroño. Hasta finales de enero no se conocerán las conclusiones, pero ayer se adelantaron los primeros detalles de las encuestas que se han realizado a 466 jóvenes logroñeses de entre 18 y 35 años, a pie de calle, para conocer sus necesidades y expectativas de cara al desarrollo del futuro 'Plan Logroño Joven' (2019-21), que está elaborando el Ayuntamiento de Logroño. Las primeras conclusiones que ya se pueden adelantar son que a los de menor edad les preocupa el tema laboral mientras que en el caso de los mayores es la vivienda. Además, se da «una buena puntuación» a los servicios municipales enfocados a jóvenes, aunque también se pone de manifiesto que estos no son muy conocidos y, aún siéndolos, no se demandan suficientemente.

El concejal de Alcaldía, Deportes y Jóvenes, Javier Merino, informó ayer, junto a los sociólogos Luis Alberto Sanvicéns y Milagros Laspeñas, de los primeros detalles y metodología utilizados para la elaboración de este primer plan juvenil realizado en la ciudad, «que se está haciendo de forma muy minuciosa» y que marcará «la hoja de ruta a seguir y las nuevas políticas que afectarán a los jóvenes en los próximos años». También se ha podido comprobar que los jóvenes (27.943 en la ciudad) necesitan que sus opiniones sean escuchadas y buscan el respaldo, en muchos temas, de las entidades públicas», dijo. En cuanto a la metodología utilizada, se realizaron entrevistas a 466 jóvenes entre el 1 de octubre y el 21 de noviembre. Cada uno de ellos respondió a un total de 81 preguntas, durante una duración de media hora. Según destacaron, fueron receptivos al cien por cien. Merino destacó que «somos una ciudad que apuesta por los jóvenes y prueba de ello son los datos que hemos conocido relativos al desempleo». El paro juvenil, indicó, «se ha reducido un 9 por ciento, lo que respalda aún más nuestro compromiso por la implantación del futuro Plan Juvenil», resumió.

uReuniones (I fase) En un inicio se mantuvieron reuniones con entidades juveniles de la ciudad, ya que la elaboración del plan pasa por su implicación. uDiagnóstico (II fase). En la segunda fase, que acaba de terminar, se ha realizado un análisis sociodemográfico de la población joven y una encuesta a pie de calle para conocer sus problemas, necesidades y expectativas. Entre los puntos de muestra destacan biblioteca pública, campus universitario, CC Berceo, Cruz Roja y La Gota de Leche. uAsociaciones juveniles (III fase) Encuentro con asociaciones, entidades y colectivos juveniles. Javier Merino hizo un llamamiento a la implicación de todos para «dar voz a los jóvenes» y «conocer y ofrecer soluciones a sus necesidades, preocupaciones y objetivos».

A partir de ahora se inicia una tercera fase, en la que está previsto reunirse con asociaciones juveniles para conocer la situación, necesidades y expectativas de la juventud de la ciudad tomando como referencia varias áreas como educación, formación, ocupación, trabajo, vivienda, ocio, creación artística y cultura, deportes, asociacionismo y voluntariado. Las previsiones son que para finales del primer trimestre de 2019 se presente el primer borrador y, antes de verano, el documento final.