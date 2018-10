Guindilla de repetición: «Hola de nuevo», dice antes de apuntar que le gustaría «insistir en que las jardineras de Saturnino Ulargui están en malas condiciones. Además se pidió que pusieran flores en lugar de unas hierbas que no suponen ningún aumento presupuestario ya que están en Gran Vía y Bretón de los Herreros, etc. Creo que no pido tanto», concluye.