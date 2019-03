Isabel de María del Hoyo, candidata de Cambia Logroño a la Alcaldía De María, junto a la 2 y al 3 de la lista, en presencia de Gonzalo Peña. / Miguel Herreros La joven, que encabeza la otrora confluencia, llama "a todos aquellos que crean que el municipalismo de base es clave para gobernar los ayuntamiento» de cara al próximo 26 de mayo JAVIER CAMPOS Logroño Lunes, 25 marzo 2019, 14:56

«Es el momento del municipalismo, de las personas, de contribuir, participar y construir en común un Logroño mejor para todos». De esta manera, Cambia Logroño arranca una nueva etapa en solitario después de que IU, Equo y Podemos se hayan desmarcado de la misma (presentándose como coalición de partidos); y la otrora confluencia, hoy plataforma municipalista, lo hace con un nuevo rostro al frente, Isabel de María del Hoyo.

La joven logroñesa, de 28 años de edad, licenciada en Derecho, máster en Criminología y voluntaria de Prisiones, ha sido ratificada en el reciente proceso de primarias pese a ser la única candidata a cabeza de lista.

Un proceso en el que han participado el 44,34% de los inscritos en el censo de la 'formación', 47 de 106 personas, y que ha servido para determinar quienes ocuparán los lugares del 2 al 10, pues eran nueve los aspirantes al cuerpo de lista.

Noelia González, José Antonio Alesanco, Ana Isabel Álvarez, Guillermo Gil, Esther Ayabarrena, Paco Marín, Encarnación Gil, Enrique Cabezón y María José Dueñas (estos dos últimos ya participaron en las primarias de Podemos), ha sido el orden resultante. Si bien después de que la persona más votada, José Antonio Alesanco, decidiese ceder su puesto (el dos) a Noelia González. "Es el momento de las mujeres y son quienes deben encabezar este proyecto", ha dicho.

"Salimos a por todas, sin máximos ni mínimos, intentando, eso sí, obtener el mejor resultado posible", ha espetado la ya 'número 1' de la candidatura que durante el presente mandato ha estado presente en la Corporación municipal capitalina con hasta cuatro concejales.

El actual portavoz de Cambia en el Ayuntamiento, Gonzalo Peña, ha asistido al acto y formará parte de la lista de forma simbólica. Y es que ahora la plataforma convocará la correspondiente asamblea para decidir cómo se completará la lista electoral de cara al próximo 26 de mayo.

«Asumo tal compromiso con la mayor responsabilidad», han sido las primeras palabras de la candidata, quien ha prometido «todo el trabajo posible» para impulsar una plataforma municipalista en la que caben «todos aquellos que crean que otra forma de hacer política es posible y que el municipalismo de base, de abajo a arriba, es clave para gobernar los ayuntamientos».

De María, preguntada por la posibilidad abierta por Unidas Podemos para la incorporación de Cambia Logroño a su lista municipal, ha sido clara y no ha dejado ver (ni entrever) opción alguna. "Estos tres partidos (en referencia a IU, Equo y Podemos) votaron los estatutos y el reglamento de primarias de Cambia, y si han decidido hacer un pacto para ir juntos me parece lícito, pero en Cambia Logroño se respeta lo aprobado y los acuerdos adoptados en asamblea", ha sentenciado.

Las razones de la ya candidata

Isabel de María del Hoyo ya se había presentado en sociedad, previamente al proceso de primarias, para quien quisiese conocerla. "Mi verdadera vocación es todo aquello relacionado con la defensa y la lucha de los Derechos humanos. Me siento verdaderamente realizada cuando puedo servir de ayuda a las personas, especialmente para todas aquellas que se encuentran sufriendo situaciones de vulnerabilidad; y es precisamente la intención de construir una sociedad más justa e igualitaria lo que me llevó a estudiar Derecho", dejó escrito.

"Dentro de este ámbito, me despertó mucho interés todo lo que rodea al sistema penitenciario, lo que me llevó a realizar un máster de Criminología y ser voluntaria de Prisiones con la asociación Rioja Acoge... las personas privadas de libertad son uno de los sectores que más invisibilidad tienen por parte de la sociedad y a su vez donde existen importantes vulneraciones de Derechos Humanos", añadió quien precisa que optó por inscribirse en Cambia Logroño "como persona independiente porque me pareció un proyecto apasionante y una verdadera fuerza municipalista".