Inspección de Trabajo confirma las malas condiciones laborales de los empleados de la grúa municipal de Logroño La grúa municipal, en el parking de la estación de tren de Logroño / Sonia Tercero CCOO denunció la situación y, según expone el sindicato en una nota, la inspección ha resuelto encontra de la empresa AUSSA S.A. Miércoles, 11 septiembre 2019, 11:10

Inspección de trabajo ha resuelto en contra de la empresa AUSSA S.A., concesionaría del servicio de las grúas municipales de Logroño, tras una denuncia realizada por CCOO de Industria, según informa el propio sindicato en una nota.

CCOO relata que en la resolución la Inspección de Trabajo ha constatado «las malas condiciones en las que se encuentran los trabajadores y trabajadoras de AUSSA» y que el depósito municipal que se sitúa en la planta-2 del garaje de la estación de tren de Logroño «no cumple las condiciones mínimas exigibles para el trabajo que allí se desempeña».

«Los trabajadores y trabajadoras de las grúas municipales no disponen de unos vestuarios con lavabos, retretes, ni duchas», expone el sindicato. «Además de no contar con un lugar para asearse, tampoco tienen acceso ni a agua potable, ni a una sala de descanso adecuada en la que poder estar mientras esperan los avisos de salidas para la retirada de vehículos«, añade. »Por si esto no fuera suficiente, se da la situación de que al personal administrativo se le permite utilizar los baños anexos al depósito, donde está la Policía Local, pero al personal de grúa se le prohíbe su utilización«, remata su exposición.

CCOO expone, por último que la inspección de trabajo ha instado a la empresa a que en el plazo de dos meses solucione todas las deficiencias encontradas. «Teniendo en cuenta el cambio de concesionaria del servicio de grúa, CCOO Industria tiene previsto ponerse en contacto con responsables del Ayuntamiento de Logroño para exponer la situación, y que en el caso de que este previsto continuar en las mismas instalaciones, estas se cumplan con los requisitos legales previstos para los lugares de trabajo«, finaliza la nota.