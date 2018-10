La Asociación de Pensionistas y Jubilados de La Rioja celebrará desde el próximo día 16 el 40 aniversario de su fundación en La Rioja. Ese mismo día, el 16, la entidad tiene previsto un acto en Riojafórum con asistencia de autoridades, una conferencia sobre la actividad física en personas mayores y con la actuación del duo The Nowhere Plan (tributo a The Beatles).