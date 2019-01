Ingeniando el futuro en Escocia La riojana frente al Castillo de Edimburgo. :: l.r. Julia Barrio Logroñesa en Edimburgo TANIA NASTASE Viernes, 4 enero 2019, 00:14

Hace un año que Julia decidió dar el paso e irse a Edimburgo. Ahora su vida, al igual que la de muchos jóvenes españoles, está dividida entre ciudades. Más concretamente, entre Madrid, Logroño y la capital escocesa.

Con solo 23 años y sin haber acabado la carrera de Ingeniería Química, le ofrecieron realizar un doctorado en Edimburgo y no se lo pensó demasiado. En cuanto terminó los estudios hizo las maletas y se embarcó en la aventura.

Según explica, el traslado le supuso un cambio radical: «fue una transformación en todos los sentidos, no es solo el cambio de país, es asumir responsabilidades casi de la nada; el cambio de lenguaje también fue algo brusco. En general, diría que la vida me ha cambiado para mejor», dice la doctoranda, que no tiene intención de marcharse.

«Salir al extranjero es lo mejor que pueden hacer los jóvenes que se lo estén pensando»

Edimburgo, según comenta, es una ciudad «muy bonita, con muchísimas posibilidades y muy amable para vivir». Además, afirma que los escoceses son muy acogedores y que le ha resultado muy fácil integrarse: «la ciudad me encanta, es muy diferente a Logroño, pero yo encuentro a los escoceses muy similares en carácter».

Sin embargo, admite echar mucho de menos a la familia, a sus amigos y a la comida. Eso sí, descarta -al menos a corto plazo- encontrar trabajo en España con unas buenas condiciones laborales.

«Estoy en contacto con gente de mi carrera aquí y allí. Como investigadora, las condiciones laborales no tienen nada que ver, pero en la empresa privada la diferencia es indignante. No hay puestos de trabajo para todos los ingenieros químicos graduados, y las personas que conozco que están trabajando en España tienen contratos de prácticas por debajo del salario mínimo interprofesional con la misma carga de trabajo», dice.

A pesar de esto, no sabe dónde se ve en un futuro. «Me encantaría vivir en Madrid, pero dependo de encontrar un empleo que me permita mantenerme. Ahora mismo estoy muy agusto en Edimburgo e intentaré encontrar un trabajo como ingeniera aquí», comenta.

Aunque todo le va bien , reconoce arrepentirse de haber empezado el doctorado tan joven, sin máster ni preparación. No obstante, no lamenta haber cambiado de aires. A todos los que estén pensando en hacer lo mismo, ella les tiene un mensaje claro: «adelante, es lo mejor que podéis hacer con vuestro futuro. Eso sí, si venís a Edimburgo, traed jamón», bromea.