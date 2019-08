«La ilustración de la jotera es la suma de la figura de la mujer y la tradición» Naiara Arrieta posa junto con su cartel galardonado. :: JUAN MARÍN 'Jarra' será el cartel anunciador de las próximas fiestas de San Mateo, que ha sido elegido entre 69 trabajos Naiara Arrieta Ilustradora I. MARTÍNEZ ZAPATA LOGROÑO. Jueves, 1 agosto 2019, 22:29

Naiara Arrieta, de 30 años, fue proclamada ayer ganadora del concurso de carteles de San Mateo en su LXIII edición. Esta licenciada en Bellas Artes, especializada en ilustración, recibirá un premio en metálico de 1.500 euros.

- ¿Qué representa su cartel?

- La ilustración evoca a una jotera con los brazos en jarra, preparándose para cantar una jota y así dar inicio a las fiestas mateas. De ahí el nombre de la obra: 'Jarra'. Lo que quería plasmar era la figura de la mujer junto con la tradición. Es la síntesis de folclore y tierra.

- ¿Por qué decidió presentarse al concurso?

- Lo cierto es que desde pequeña me ha hecho mucha ilusión la idea de presentarme al concurso. Lo tenía pendiente. Por fin este año me he animado y estoy muy contenta de haber ganado.

- Realizar una ilustración con tanto detalle no debe de ser sencillo...

- Se necesita el conocimiento de nuevas técnicas tanto de reproducción como de estampación así como de edición. Eso y tener la idea. La técnica de este cartel es el uso del color digital. Con un programa he imitado las pinceladas tradicionales como el óleo, los pasteles, lápices...

- ¿Cuánto tiempo le llevó?

- Lo hice en diferentes fases. Empecé haciendo diferentes bocetos a principio de año porque me vino a la cabeza una idea y luego hasta esta última quincena no lo había rematado. Así que no tiene un tiempo en concreto. La idea la he ido madurando. La gama estaba bastante cerrada, pero posteriormente he ido trabajando con la idea base; primero sintetizando la imagen y luego añadiendo las texturas más indomables que le dan esa expresividad.

- ¿Se dedica profesionalmente al diseño gráfico?

- Actualmente soy una ilustradora 'freelance'. Llevo así tres o cuatro años. También tengo mi propia marca de diseño donde vendo bolsos y monederos. He trabajado para agencias de publicidad y editoriales y también he expuesto obras, tanto en muestras individuales como colectivas en diferentes ciudades como Logroño, Valencia, Madrid o Barcelona.

- Tras la experiencia, ¿se presentará el año que viene?

- Ahora igual reposo, pero me gustaría volver a presentarme. Todavía estoy que no me creo haber ganado así que, de momento, no me lo planteo. Quizá en un tiempo.