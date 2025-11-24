LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos
La hemeroteca

Ibercaja, 25 años después

Lunes, 24 de noviembre 2025, 08:54

Comenta
Imagen -

Existen edificios que se mimetizan con el paisaje y en ocasiones resulta complicado ponerles fecha de nacimiento. El Centro Cultural Ibercaja es uno de esos ejemplos. Donde otrora había un caserón abandonado, imán para las travesuras juveniles y para los drogadictos, el 24 de noviembre de 2000 se inauguró una iniciativa de la caja de ahorros que ha dinamizado en estos años la vida cultural y social de la capital riojana con charlas, exposiciones, cursos, talleres, música... A la entrada de Portales, las instalaciones del Centro Cultural cumplen años con la modestia del trabajo diario. Pero justo hoy hace 25 años, Manuel Pizarro y Pedro Sanz inauguraban un espacio ya indisolublemente unido a Logroño.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelca un coche en un accidente en la LR 205
  2. 2

    Diez años de huevos camperos
  3. 3

    La revuelta de los interinos sacude la educación riojana
  4. 4 El fiscal pide 7 años de cárcel a un hombre que agredió a cuatro personas en una discoteca logroñesa
  5. 5

    Recuerdos de un día que tardó 40 años en llegar
  6. 6

    Franco, que tenía el culo blanco
  7. 7

    De qué es culpable el fiscal general
  8. 8

    «Antes el 20% de la población tenía cáncer y el 80% se me moría; hoy lo tiene el 40% y vive el 80%»
  9. 9 La Rioja se suma a la huelga estatal de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería
  10. 10

    Delgado y Garzón, en la protesta frente al Supremo en apoyo al fiscal general

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Ibercaja, 25 años después

Ibercaja, 25 años después