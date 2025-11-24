Ibercaja, 25 años después

Lunes, 24 de noviembre 2025, 08:54 Comenta Compartir

Existen edificios que se mimetizan con el paisaje y en ocasiones resulta complicado ponerles fecha de nacimiento. El Centro Cultural Ibercaja es uno de esos ejemplos. Donde otrora había un caserón abandonado, imán para las travesuras juveniles y para los drogadictos, el 24 de noviembre de 2000 se inauguró una iniciativa de la caja de ahorros que ha dinamizado en estos años la vida cultural y social de la capital riojana con charlas, exposiciones, cursos, talleres, música... A la entrada de Portales, las instalaciones del Centro Cultural cumplen años con la modestia del trabajo diario. Pero justo hoy hace 25 años, Manuel Pizarro y Pedro Sanz inauguraban un espacio ya indisolublemente unido a Logroño.