LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La huida de Liberia de un riojano

Martes, 12 de agosto 2025, 07:34

Una historia llamativa saltaba a las páginas de Diario LA RIOJA tal día como hoy de hace 35 años. La protagonizaba Pedro Ruiz Barrio, un ... riojano (de Ribafrecha) que llevaba tres lustros viviendo en Liberia, país del que tuvo que salir a causa de la Guerra Civil. Tras su llegada a tierras españolas, Ruiz concedió una entrevista a este periódico en la que relataba cómo tuvo que atravesar la selva hasta recalar en un lugar seguro. «La gente abusó de nosotros como quiso, conseguimos todo a base de soltar dinero», exponía el riojano. «Los coches para poder atravesar la selva nos costaron cada uno mil dólares, unas cien mil pesetas», añadía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La agresión a un joven el sábado «caldea» Calahorra
  2. 2

    El ladrillo avanza en Logroño: tres nuevas promociones
  3. 3 La tableta de hachís que no era de nadie
  4. 4 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  5. 5

    «El sueño del papa siempre fue ser misionero y eso va a ser para todo el mundo»
  6. 6

    «Se ha tirado a las vías del metro para que no lo apuñalen»
  7. 7

    La Rioja suma tres pensionistas al día el último año y el gasto mensual supera los 97 millones
  8. 8 El día más caluroso del verano: Haro y Alfaro lideran el sofocante lunes con máximas de casi 42 grados
  9. 9

    La indignación sacude Gaza tras la muerte de seis periodistas en un ataque israelí
  10. 10

    Sonia Bermúdez sustituye a Montse Tomé como seleccionadora femenina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La huida de Liberia de un riojano

La huida de Liberia de un riojano