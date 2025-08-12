La huida de Liberia de un riojano
Martes, 12 de agosto 2025, 07:34
Una historia llamativa saltaba a las páginas de Diario LA RIOJA tal día como hoy de hace 35 años. La protagonizaba Pedro Ruiz Barrio, un ... riojano (de Ribafrecha) que llevaba tres lustros viviendo en Liberia, país del que tuvo que salir a causa de la Guerra Civil. Tras su llegada a tierras españolas, Ruiz concedió una entrevista a este periódico en la que relataba cómo tuvo que atravesar la selva hasta recalar en un lugar seguro. «La gente abusó de nosotros como quiso, conseguimos todo a base de soltar dinero», exponía el riojano. «Los coches para poder atravesar la selva nos costaron cada uno mil dólares, unas cien mil pesetas», añadía.
Pedro Ruiz
Así recogió Diario LARIOJA la historia del riojano en Liberia.
