Los hosteleros riojanos critican que la nueva ordenanza «echa por tierra» una parte esencial de los bares y restaurantes La asociación solicita su revisión para asegurar un equilibrio «entre la convivencia y la actividad económica»

La Rioja Martes, 4 de noviembre 2025, 15:01 Comenta Compartir

La Asociación Hostelería Riojana ha criticado la nueva ordenanza de terrazas que se aprobará este jueves. A su juicio, «echa por tierra una parte esencial de la actividad de los bares, cafeterías y restaurantes» de Logroño. «Las terrazas implican un estilo de vida, una seña de identidad del paisaje urbano de Logroño; una característica del disfrute y del ocio de los logroñeses y de nuestros visitantes que, con la normativa municipal, quedará limitada y restringida de una manera desproporcionada», han asegurado una nota.

Además, «pone en riesgo» el turismo de la capital riojana «y, por tanto, la viabilidad del sector hostelero en la ciudad - ya que una parte de sus ingresos provienen de estos espacios-, y rompe con uno de los mayores atractivos turísticos, como son las terrazas».

Con esta propuesta, el Ayuntamiento «no asegura el debido equilibro a la convivencia con los vecinos y la actividad económica y no garantiza reglas que sean claras, proporcionales y no discrecionales. Aumenta la inseguridad jurídica de los hosteleros y fomentando las decisiones arbitrarias».

Por todo ello, la Asociación Hostelería Riojana, integrada en la FER, ha reclamado al Consistorio logroñés que proceda a revisar y modificar esta ordenanza que es un verdadero varapalo a la hostelería y al turismo logroñeses.

«No son elementos decorativos»

El Ayuntamiento, prosigue el comunicado, «parece no querer comprender que las terrazas no son elementos accesorios y meramente decorativos u ornamentales, sino que forman parte esencial de la actividad hostelera. Son una fuente principal de los ingresos de los locales y pequeños negocios, sin los cuales el riesgo de quiebra en el sector es muy elevado».

Por ello, si prospera la ordenanza municipal, «se producirá un hecho inaudito en Logroño». «Estas estas severas restricciones tendrán un impacto negativo sobre el ocio y modo de vida de los logroñeses, el turismo, el atractivo de la ciudad y el empleo en el sector».

Alegaciones rechazadas

La organización empresarial hostelera presentó el pasado mes de junio más de 20 páginas de alegaciones al borrador de la ordenanza, «que han sido en la práctica totalidad rechazadas» por el Consistorio logroñés.

Aquellas alegaciones fueron respaldadas por la Federación de Empresas de La Rioja (FER), la Mesa de Turismo de la FER (Hoteles, Agencias de Viajes, Campings, industrias culturales), Bodegas de Logroño y Salas de Fiestas y Discotecas.

«El documento de alegaciones analizaba limitaciones, distancias, tamaños o emplazamientos, horarios, estructuras y equipamientos, tramitaciones, aspectos económicos y sancionadores, zonas protegidas..., y fueron presentadas con el ánimo de garantizar la actividad económica y respetar la convivencia de las terrazas con los vecinos. Salvo algún tema aislado, todas las alegaciones se han rechazado».

Temas

Hostelería

Turismo

Logroño