La hora de rendir cuentas Comienza el Debate del estado de la ciudad, con pocas expectativas de la oposición en el discurso de la alcaldesa quien anunciará planes a largo plazo MARÍA JOSÉ LUMBRERAS Logroño Martes, 16 octubre 2018, 08:26

Comienza el Debate sobre el estado de la ciudad y lo hace con el discurso de la alcaldesa, Cuca Gamarra, al que mañana podrá responder la oposición. ¿Qué va a deparar? La misma alcaldesa señala que va a ofrecer una fotografía del trabajo del último año, de forma que se vea la evolución experimentada en proyectos importantes, estado del bienestar incluido. No solo va a dar cuenta, adelanta, sino que también va a presentar medidas para el corto, el medio y el largo plazo porque, para ella, un debate de este tipo «tiene que tener ambición, no es un trámite» y no tiene que verse mediatizado por fechas electorales, opina, porque «la ciudad no va de cuatro en cuatro años, sino de década en década». ¿Es un examen final? «No, es un control», zanja la alcaldesa, para quien el de estos días tiene que ser un «debate constructivo entre gobierno y oposición, de la que espera propuestas y juego limpio».

Desde las filas socialistas, su portavoz, Beatriz Arraiz, no es muy optimista respecto a lo que se pueda esperar del debate tal jornada como la de hoy, la de la intervención de la alcaldesa. Y ello porque, a siete meses vista de unas elecciones municipales, «poco se puede prometer con visos de credibilidad», de manera que la concejal tiene «pocas expectativas» puestas en la cita, dado que achaca al Gobierno local haber vivido a base de cortinas de humo. Por su parte, mañana, va a tratar de ofrecer una imagen real y con datos de la ciudad porque «solo con un buen diagnóstico se pueden ofrecer alternativas, las que el PSOE quiere llevar a la práctica cuando gobierne, ajustadas a las necesidades reales» de la ciudadanía. Para ella, más que el debate del último año, lo es de toda la legislatura, a la que incluso se le puede sumar la anterior, ambas perdidas, a su juicio.

Desde Cambia Logroño, su portavoz, Gonzalo Peña, cuenta que no es un debate más, sino el último de la legislatura. Él espera que hoy la alcaldesa haga «la misma propaganda de siempre», la de las propuestas incumplidas. Para él, «es el ocaso de una manera de entender la política». Y frente a los «datos de autobombo», él planteará «la realidad con las necesidades de la gente, desde una óptica transversal y con alternativas de futuro» tocando todos los temas, desde el medio ambiente a la cultura, la movilidad o la estadística económica, como permite esta ocasión.

El portavoz de Ciudadanos, Julián San Martín, espera «que solo sea un debate porque todavía quedan seis meses y yo voy a trabajar hasta el último día». Respecto a sus pretensiones para la jornada de hoy, quiere que la alcaldesa «nos dé un diagnóstico real de la ciudad y no que nos hable ya en clave de campaña electoral». En el caso de que fuera un examen fin de curso, él entiende que la nota que habría que poner iría por el 5 raspado. Respecto a su intervención de mañana, el portavoz naranja se limitó a señalar que destacarán «lo que hemos conseguido. Sin eso, todo habría estado más paralizado».

El portavoz del grupo mixto, es decir, del PR+, Rubén Antoñanzas, quiere que el debate no sea una repetición del de años anteriores y que no haya más promesas que no se van a cumplir. Es más, para él, Gamarra debería justificar por qué no ha sacado adelante estas actuaciones. Se trata de un fin de legislatura claro, casi un fin de ciclo, opina él. Por su parte, tratará de exponer el «Logroño que queremos nosotros» y de confrontar los distintos modelos de ciudad.

Y, por el grupo popular, Javier Merino entendió que el debate es un acto de rendición de cuentas, pero lo más interesante, para él, son las propuestas de futuro que realice la alcaldesa.