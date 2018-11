Las otras hojas de 'Enredadera' Agentes de la UDEF durante el registro de las instalaciones del Ayuntamiento de Logroño el pasado julio dentro de las investigaciones del caso 'Enredadera'. :: / Juan Marín La implantación fallida del programa de gestión policial y las incidencias con el servicio de Aussa han supuesto daños y perjuicios e imprevistos | Gespol y la grúa municipal han dado numerosos problemas más allá del caso en el que se han visto envueltos JAVIER CAMPOS Logroño Lunes, 12 noviembre 2018, 19:56

Más allá de la judicialización del caso bautizado como 'Enredadera', la trama de corrupción que supuestamente intentó influir en el Ayuntamiento de Logroño ha hecho que las miradas políticas municipales se centren en la letra pequeña de dos contratos como son el del programa de gestión policial y el de la grúa, así como en los pormenores del servicio para que el que fueron adjudicados.

Los agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que el pasado julio se personaron en el Consistorio de la capital de La Rioja, recabaron información relativa a ambos expedientes y, por ello, han sido parte central de las comparecencias en la comisión municipal de investigación desarrollada entre septiembre y octubre, donde se han puesto de manifiesto sus muchos contratiempos e imprevistos.

GESPOL Daños y perjuicios Costes del personal de Nuevas Tecnologías 25.940,06 euros. Costes del persona de Policía Local 30.735,67 euros. Reclamación del importe satisfecho por el producto (por el que se adjudicó) 44.745,80 euros. Deducción de las horas de carga de datos al sistema (trabajo que puede ser reutilizado): -7.683,92 euros. Incautación de la garantía -1.849. Canon de conservación de la base de datos (se puede aprovechar en parte) -8.949,16 euros. TOTAL LIQUIDACIÓN (cantidad que se reclama) 82.939,45 euros. Costes de los técnicos de Nuevas Tecnologías Horas de trabajo 526,88. Perfil Sistemas, Análisis y Jefatura (3 personas). TOTAL 25.940,06 euros Costes de los técnicos de Policía Local Horas de trabajo 787,50. Perfil Subinspector, Oficial, Policía y Administrativo (8 personas). TOTAL 30.735,67 euros Informe previo 191.317,81 euros de daños y perjuicios Un informe inicial elevaba la cantidad a reclamar a más del doble (los gastos de personal aumentaban a 43.899,45 en el caso de Nuevas Tecnologías y a 151.294,29 en el de la Policía) pues en un principio se computó la totalidad de las jornadas laborales de los empleados que, sin embargo, no estuvieron dedicados a tiempo completo.

A falta de concretar y hacer públicas sus conclusiones, que visto lo visto y oído lo oído no apuntan a ser nada reveladoras, sí que parece haber quedado en evidencia que ambos contratos han sido todo un quebradero de cabeza para la Administración local y que, cuanto menos, no han prestado el servicio que se esperaba o, cuando lo han hecho, nunca han estado exentos de problemas. Todo ello ha llevado aparejados una serie de costes y, en numerosas ocasiones, no poca polémica.

El equipo de Gobierno ha reconocido finalmente los problemas tanto de Gespol como de la grúa municipal

Tanto que, a día de hoy, el equipo de Gobierno municipal reconoce que Gespol ya no está -ni ha llegado a funcionar-, aunque dice que las bases de datos realizadas se podrán aprovechar para su volcado en futuros programas llegando a hablar de una próxima licitación y que el servicio de grúa volverá a salir a concurso pues el próximo año expira. «¡Hombre! ¡Cualquiera lo prorroga! Nos matáis a todos», llegó a decir el concejal Sáinz en plena comparecencia en dicha comisión, bajo la presidencia de la portavoz del PSOE, Beatriz Arraiz.

El Ayuntamiento de Logroño espera actualmente el dictamen del Consejo Consultivo de La Rioja sobre el expediente de resolución del contrato de implantación y puesta en marcha de un sistema informatizado de servicios y gestión integrada para la Policía Local, conocido como Gespol, tras más de un año de incidencias. Gespol se contrató en el 2014, tras ser adjudicado a Bilbomática por 44.745,80 euros, pero no se puso en marcha hasta el 2017.

Que desde la firma del acto de inicio de la prestación hasta la firma del acta de recepción del producto transcurriesen más de 20 meses, cuando el plazo de ejecución era de tres, da una idea del asunto. Se da la circunstancia de que en mayo del 2018 -dos meses antes de que la UDEF hiciese acto de presencia en el Ayuntamiento- la Junta de Gobierno Local acordaba incoar expediente para prescindir de Gespol «dada la falta de adecuación del producto a los requisitos exigidos en el pliego de condiciones».

El 31 de julio, el jefe del Servicio de Nuevas Tecnologías emitía el informe definitivo proponiendo tal resolución y, al mismo tiempo, realizaba una valoración de daños y perjuicios que serán reclamados a la empresa. El concejal de Seguridad Ciudadana y el comisario jefe de la Policía Local daban cuenta en mayo del 2017 del 'estreno' de Gespol 7, una aplicación presentada con todos los honores por unificar hasta 30 bases de datos.

No trascendieron entonces las dificultades que había supuesto su puesta en marcha, como tampoco lo hizo que, a partir de ahí, los obstáculos iban a ir a más. El citado informe de Nuevas Tecnologías detalla que en todo momento han persistido «vicios y defectos» que hacían que Gespol no fuese apto. «El incumplimiento reiterado de los compromisos y plazos de ejecución, así como la imposibilidad efectiva de poner en producción el sistema propuesto debido al conjunto de deficiencias de todo tipo» apuntaba, sin excusas, a la resolución del contrato sin obviar los «daños y perjuicios» que había supuesto para la Administración local.

El documento, facilitado por el grupo municipal socialista a Diario LA RIOJA, efectúa una valoración de los mismos teniendo en cuenta, por un lado, los costes derivados de los recursos humanos dedicados a la incoación, tramitación y gestión del expediente de contratación, y por el otro, de las tareas de implantación, revisión, validación, configuración y prueba del sistema.

Una valoración que asciende a los 82.939,45 euros, en la que se incluye el importe satisfecho por el producto, con la intención de ser trasladados a la adjudicataria. De los mismos, 25.940,06 euros corresponderían a los técnicos de Nuevas Tecnologías y hasta 30.735,67 euros a agentes de la Policía Local. Tales son los costes derivados de la participación de personal municipal que se resumen en decenas de jornadas de trabajo: 526,88 horas y 787,50, respectivamente.

De la misma manera, el servicio de grúa y depósito de vehículos adjudicado en abril del 2015 a la empresa Aussa por 2,1 millones, ha estado inmerso en la controversia antes, durante y después de su puesta en marcha. Desde el equipo de Gobierno se insiste en que el contrato, que mejora «en mucho» el anterior, con el actual depósito en el parking que gestiona Saba en la estación de tren de Adif, solo supone «150 euros más al mes» que lo que había antes por unas 121 plazas. Aquí, las cuentas de la discordia llegan de la mano del PSOE al denunciar de entrada que se hiciese uso de un aparcamiento externo teniendo el Ayuntamiento en propiedad uno justo en la calle paralela, el de Marqués de Larios, con 104 plazas en la primera planta y la segunda entera, actualmente cerrada. El mismo supone para las arcas públicas algo más de 6.000 euros por el IBI de la segunda planta y más de 10.000 euros por las cuotas de la primera remitidas por la comunidad. A ello se le unen problemas con el servicio y sus 'mejoras', tales como el 'multacar' o el servicio de sms, saldadas con dos expedientes -uno aún por resolver-, y las reclamaciones de los trabajadores por sus condiciones laborales.