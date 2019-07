Historias peregrinas a su paso por el Camino Quince caminantes cuentan las anécdotas que les han sucedido a lo largo del Camino de Santiago | Mañana, 25 de julio, se celebra la festividad de Santiago y muchos peregrinos se reunirán en la catedral de Santiago de Compostela I. MARTÍNEZ ZAPATA Miércoles, 24 julio 2019, 14:14

La Rioja. Tierra sin descanso. Camino de encuentros. Donde nadie se siente extranjero. Y no solo lo dice la canción, también los peregrinos a su paso por Logroño. Todos coinciden en la buena acogida que les dan al llegar a la ciudad. Unos viajan por desconectar, otros por hobby, e incluso hay quienes lo hacen por una promesa.

En el albergue de peregrinos de Logroño, Carmen tiende la ropa mientras escucha música por los auriculares. Tiene 26 años, y viene desde Guadalajara, México. Su aventura comenzó a raíz de que su madre enfermara. «Cuando me enteré de la noticia me prometí a mi misma hacer el Camino de Santiago. Era la única forma que tenía de ayudarla», cuenta. Lo cierto es que «aunque lo hago por ella, esta experiencia también me está ayudando a mí». Porque, dice, el Camino te hace más fuerte. «Te cambia interiormente, te hace mejor persona y te cura las heridas». «Ahora solo pienso en que no quiero que se termine. Echaré de menos las vivencias con mis compañeros peregrinos. Van a ser imborrables».

: «Hacer el Camino era la única forma que tenía de ayudar a mi madre enferma» Carmen

«Hasta junio de este año, se han contado 6.137 peregrinos en el albergue» Juan Cruz Cabrito

<doce pies en la fuente

Ese albergue es una caja de Pandora. Guarda las historias de miles de personas que han pasado en su Camino por Logroño. Desde la calle se palpa el buen ambiente, se escuchan risas y carcajadas. Seis caminantes descansan en la terraza, con los pies en la fuente. El grupo está formado por cuatro españoles, una argentina y un alemán. Chiste asegurado. Entre todos, cuentan cómo se conocieron en un albergue anterior. Dos de ellos hicieron la etapa desde San Juan Pie de Puerto hasta Roncesvalles y después hasta aquí. Los demás españoles se incorporaron en Pamplona. Son familia: Encarni, de 39 años, emprendió viaje con su pareja y con su padre 'Meló', de 63 años. Todos andan, menos la argentina, que hace el camino en bicicleta. Está muy feliz «del grupo tan lindo de gente que forman». Cada uno va a su marcha, pero luego siempre coinciden y quedan para almorzar o cenar.

José Asensi, trabajador del albergue municipal, vive la situación muy de cerca. Cada día ve pasar a personas de diferentes nacionalidades que le cuentan sus historias. Ayer mismo le chocó «ver a una mujer joven que hacía el Camino sola en una bicicleta que llevaba en la parte trasera un carrito, donde llevaba a su hijo de dos años», cuenta Asensi.

Juan Cruz

Mientras tanto, los que viven alrededor del Camino de Santigo en La Rioja se preparan para un día muy especial: el día de Santiago Apostol, mañana. La Asociación Riojana de Amigos del Camino de Santiago, como es costumbre, celebrará la fecha con una sorpresa para todo aquel que llegue al albergue municipal donde podrán disfrutar la festividad del patrón en Logroño gracias a las distintas actividades que se han organizado.

En el patio del albergue se realizará un concurso de pintura en el que podrá participar todo el mundo. También se les ofrecerá un piscolabis que incluye una botella pequeña de vino y un bollo de pan con forma de vieira. Y, a las 18.30 horas de la tarde se dará paso a la misa. «Será bienvenido todo aquel que quiera participar y que sienta el Camino o haya peregrinado por el mismo y así nos pueda contar sus experiencias», señala Juan Cruz Cabrito, presidente de esta asociación.

Puede que haya muchos peregrinos que prefieren cuadrar su viaje para estar en Santiago el día del Apóstol. Pero en Logroño sigue habiendo mucha afluencia de caminantes. «Cada uno hace el Camino cuando puede, así que no se nota la disminución de visitantes», explica Cabrito. De momento este año, hasta junio, se ha contabilizado la cantidad de 6.137 peregrinos en este albergue. «Es algo menos que el año anterior, ya que la oferta de alojamientos especializados en este tipo de turismo ha crecido notablemente», afirma.

En los cuatro años que lleva de presidente de la organización, cuenta, cada año llegan entre 13.000 y 14.000 peregrinos. Vienen de todo el mundo. De hecho el lunes en el albergue «había personas de los cinco continentes». Así que tiene muchas historias guardadas en el bolsillo: «El año pasado vino una joven pareja de filipinos que había decidido hacer el Camino de Santiago como viaje de novios». Son tantas las anécdotas que esonden esas paredes que se podría escribir un libro.

Jean Francés, jubilado «Hace cinco años tuve problemas de rodilla y me propuse hacer el camino si me curaba»

Jean, de 73 años, descansa en la Plaza de la Oca. Una de las razones por las que el francés emprendió este viaje era para descubrir nuevos lugares y culturas. «Me encanta ver todos los puentes e iglesias a lo largo del trayecto. Aquí hay muchas». Y también le gusta el ambiente que hay entre los peregrinos. «Son todos muy amables y empáticos. Siempre nos ayudamos en cuanto alguien lo necesita», explica Jean. Hace cinco años tuvo muchos problemas de rodilla y tenía claro que cuando se recuperara iba a empezar el Camino. «Es una de las aventuras que tenía pendientes por hacer en mi vida». Debido a su problema, decidió emprender solo esta aventura: «Tenía miedo de ir más lento que los demás. De esta forma, puedo ir a mi ritmo y mucho más tranquilo». Lo que peor lleva, sin duda, no es el agotamiento o el cansancio, es el calor: «Hasta en la sombra hace 40 grados. Es machacador». Este peregrino viene de Puente la Reina y ya ha recorrido 500 kilómetros.

Mary y Eduard Holandeses «Llevamos diez años haciendo el Camino»

Mary y Eduard son expertos en la materia. «Llevamos diez años haciendo el camino. Comenzamos desde Holanda, y cada verano hacemos un tramo». Son amantes del deporte y suelen salir a correr. Para ellos, esta etapa es «más divertida y amena» que la francesa. ¿Siguiente parada? «We never know».

Elisabeth e Indulekha Canadiense y alemana, estudiantes «Nos conocimos en Roncesvalles y continuamos juntas el Camino»

En la entrada de la Iglesia de Santiago están sentadas Elisabeth –de Quebec– y Indulekha –de Alemania–. Viajaban solas hasta que se conocieron en Roncesvalles, donde se unió su camino. Llevan siete días andando: «Lo mejor del Camino es que conoces a personas muy interesantes que se convierten en tus amigos», coinciden ambas. Elisabeth ha seguido la andadura de sus familiares, que también realizaron el Camino de Santiago hace cinco años. E Indulekha lo conoció gracias a los libros. La joven alemana lleva una lista que recoge todas las nacionalidades de la gente que va conociendo a lo largo del trayecto. Su conclusión es que «la mayoría son de Corea del Sur», comenta.

Thierry Badji Terapeuta, francés «El Camino mejora mi experiencia personal y profesional»

Thierry, de 57 años, es terapeuta y decidió hacer el camino para mejorar su bagaje profesional y personal. «El camino te enriquece», asegura. Comenzó esta andadura acompañado, pero «los demás se han ido retirando». Le gusta el Camino por España porque está pensado para el peregrino.

Edouard Estudiante, canadiense «Salí a tomar unas tapas en la Laurel con gente que acababa de conocer en el albergue»

Por Murrieta pasea Edouard, que ha dado media vuelta al mundo para hacer el Camino de Santiago. Vino solo desde Quebec (Canadá) con tan solo diecinueve años. Tiene la crema de sol todavía blanquecina sobre la cara y «los pies echando humo», así que se quita las zapatillas mientras cuenta su aventura. En septiembre empieza la universidad, pero antes quería llevarse la mochila bien cargada de experiencias. Su viaje comenzó en Francia: «Aterricé en París, y comencé el camino desde allí», cuenta el joven peregrino. Hoy ha amanecido más tarde para él. «Ayer salí a tomar unas tapas por la Laurel, me tomé una tortilla y luego salí de fiesta con unos amigos que conocí ese mismo día en el albergue», cuenta. Anima a que todos los jóvenes hagan el camino, y si puede ser, por su cuenta. «No me he sentido para nada solo. Siempre hay gente con la que compartir tus experiencias o con la que hacer planes en la localidad de paso. Son gente que llena. Es muy satisfactorio», asegura Edouard.

Mae y Daniel Daneses «El Camino me ayuda a relajarme y meditar»

El año pasado acabaron el Camino del Norte y ahora querían hacer el Francés. Su rutina empieza a las seis de la mañana, así que para las 10,30 horas ya habían recorrido 30 kilómetros. Para Mae, el Camino significa paz. «Me sirve para relajarme y meditar». Su razón para hacer el viaje era simplemente por hobby y también para desconectar. Para Mae, «algo tan simple como coger la mochila e irse unos días a evadirse del mundo ayuda a acortar los problemas y puede llegar a ser el mejor psicólogo o la mejor terapia». Daniel añade que ellos no tienen ninguna razón religiosa por la que hacer el Camino, pero durante estos días se han dado cuenta de que «puede cambiarte la vida por completo, porque es una experiencia única de superación y de retos constantes, que una vez pruebas, engancha y no puedes soltarlo nunca», explica. Curiosamente, no se han encontrado a más peregrinos de su nacionalidad, «¡Y mira que hay!», ríen. Pero de igual forma se han encontrado con personas de diferentes nacionalidades, «que vienen desde lugares tan lejanos como Corea o Filipinas», expone Daniel.