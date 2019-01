Hermoso plantea el reto de convertir a Logroño en 'Capital Verde Europea' Pablo Hermoso de Mendoza, ayer, en la sede del PSOE. :: juan marín El candidato del PSOE a la Alcaldía presenta sus ejes de actuación y llama a aunar esfuerzos con «aquellos que quieren una ciudad mejor» JAVIER CAMPOS* JCAMPOS@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Jueves, 10 enero 2019, 00:46

Una ciudad «viva y de creación económica», una ciudad «que cuida», una ciudad «verde», una ciudad «bella» y una ciudad «inteligente». El candidato del PSOE a la Alcaldía de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, presentó ayer sus ejes de actuación hasta las próximas elecciones municipales, aquellos que comenzarán a notarse en la labor de oposición socialista de forma gradual en los meses que quedan de mandato y que sentarán las bases del programa con el que aspiran a lograr «30.000 votos o más» el próximo 26 de mayo.

Hermoso, quien dijo que la candidatura electoral que encabezará estará lista a finales de febrero o principios de marzo y precisó al respecto que ya en el 2015 se inició su renovación con la incorporación de nuevos perfiles, planteó ayer abiertamente el reto de convertir a Logroño en 'Capital Verde Europea', siguiendo las experiencias de Santander y Elche. «Consistiría en integrar con sentido todas las políticas municipales para un desarrollo sostenible medioambientalmente, e incluso más allá del buen vivir podrían atraer economía», dijo.

1Una «ciudad viva o de la creación económica» que atraiga nuevas empresas e inversiones y donde se desarrollen los sectores empresariales ya existentes. 2Una «ciudad que cuida» dando prioridad a las políticas sociales y protegiendo a los más vulnerables y necesitados. 3Una «ciudad verde» con el reto de ser Capital Europea. 4Una «ciudad bella» que educa, que saca la cultura a la calle y cuida los detalles. 5Una «ciudad inteligente» que ofrezca proyectos para atraer y retener el talento.

El candidato, quien se impuso a la actual portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Logroño, Beatriz Arraiz, en las pasadas primarias del PSOE, insiste en protagonizar un «nuevo ciclo» al frente de Logroño centrándose en las «prioridades esenciales» y generando «nuevas oportunidades». «Quizás el perfil de alguien que viene de fuera de la política, profesional de la empresa privada, haya ayudado a generar esa ilusión», sostuvo.

Y es que el objetivo de Hermoso de Mendoza sigue siendo aunar esfuerzos con «aquellos que quieren un Logroño mejor» para sacar a la capital de La Rioja de la actual «parálisis» y «atonía». «Parece que se empiezan muchas cosas, pero la verdad es que nada se acaba», denunció quien, en clara alusión a la alcaldesa, Cuca Gamarra, espetó que «parece que la ciudad no es un fin en sí mismo, sino una herramienta de proyección de determinadas personas».

«Nosotros no vamos a prometer nada que no podamos cumplir», añadió en un momento para, también de manera velada, dejar en evidencia a «personas que no cumplen su palabra» -en referencia a que Gamarra repita como candidata después de haber anunciado su marcha y haberse comprometido a ello en el acuerdo de investidura con Cs-. «Nosotros queremos colocar a Logroño en el mapa desde una visión más moderna, cosmopolita, innovadora y ambiciosa. Tenemos posibilidades, pero hay que creérselo», concluyó.