Hermoso de Mendoza pide «paciencia» a la oposición

La moción conjunta de PP y Ciudadanos (Cs) instaba al tripartito a presentar públicamente su programa, pacto y acuerdos suscritos de cara al presente mandato y, como era de esperar, no salió adelante. El voto en contra de PSOE, UP y PR+, en cualquier caso, no evitó que el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, tomase la palabra para pedir «paciencia» a la oposición local.

«Situación de parálisis por análisis» había sido el diagnóstico que poco antes había realizado el portavoz popular y líder del principal partido de la oposición, Conrado Escobar, de estas siete semanas de gobierno de coalición. «¿Acaso el cambio era no decir nada para no equivocarse?», cuestionó Escobar... y Hermoso de Mendoza no dudó en responder.

«Estamos trabajando con intensidad y en la buena dirección y lo que no vamos a hacer es estar todos los días anunciando cosas que luego no vayamos a cumplir», dijo el alcalde en relación a los ocho años de Cuca Gamarra como alcaldesa. «Lo que sí que les puedo asegurar es que no habrá fuegos de artificio en nuestra gestión», dijo.

Por ello, el nuevo regidor municipal pidió «un poquito de margen» a la oposición -será después de verano cuando se concrete su acción de gobierno más allá de las sabidas líneas estratégicas-... especialmente a Cs.