Aquellos maravillosos años
Lunes, 8 de diciembre 2025, 10:54
Como el título de la televisiva serie americana de finales de los 80 y principios de los 90, el ya desaparecido Club Deportivo Logroñés –al ... menos en el plano deportivo– celebró sus 'bodas de oro' en 1990, en un momento álgido con el equipo asentado en Primera. El 7 de diciembre de aquel año veteranos de la entidad blanquirroja como Rodolfo, Cenitagoya, Ondarru, Guesalaga, Soroa, Corcuera, Arandia, Olalde, Cachicha, Ocio, Hidalgo, Achuri, Valderrama, Eraso, Paco Sanz, Santi Viguera, Pita o Lotina se dieron cita en el Mundial 82 para jugar dos partidos y luego continuaron la celebración con un acto en el Ayuntamiento y una comida.
Foto en portada y doble página
Eran otros tiempos, con Manuel Sainz de alcalde, Pérez Sáenz presidente de La Rioja y Marcos Eguizábal del Logroñés.
