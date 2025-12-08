LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La hemeroteca

Aquellos maravillosos años

Lunes, 8 de diciembre 2025, 10:54

Comenta

Como el título de la televisiva serie americana de finales de los 80 y principios de los 90, el ya desaparecido Club Deportivo Logroñés –al ... menos en el plano deportivo– celebró sus 'bodas de oro' en 1990, en un momento álgido con el equipo asentado en Primera. El 7 de diciembre de aquel año veteranos de la entidad blanquirroja como Rodolfo, Cenitagoya, Ondarru, Guesalaga, Soroa, Corcuera, Arandia, Olalde, Cachicha, Ocio, Hidalgo, Achuri, Valderrama, Eraso, Paco Sanz, Santi Viguera, Pita o Lotina se dieron cita en el Mundial 82 para jugar dos partidos y luego continuaron la celebración con un acto en el Ayuntamiento y una comida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de 4,5 con epicentro en Álava se deja sentir en buena parte de La Rioja
  2. 2 Dos heridos leves al caerse el techo de un bar de la plaza del Mercado en Logroño
  3. 3

    «Pensaba que no iba a salir de allí», relata el joven rescatado en el San Lorenzo
  4. 4 Perdido cocodrilo (de peluche) en Logroño
  5. 5 Herido un joven de 18 años al volcar su vehículo en la circunvalación de Logroño
  6. 6 «Sentí que alguien empujaba la cama»
  7. 7 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  8. 8

    La UD Logroñés reacciona a tiempo
  9. 9 Un árbol navideño muy especial en el Parque de Gallarza
  10. 10

    Sánchez destituye al número dos de Salazar en Moncloa, señalado por encubrir el acoso sexual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Aquellos maravillosos años

Aquellos maravillosos años