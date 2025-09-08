La emoción de regresar a casa
La Rioja
Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:44
«¡Ya estamos aquí!». Ese era el titular de la página 3 de Diario LA RIOJA del 8 de septiembre de 1988. Esa frase la ... pronunció alguno de los 17 emigrantes riojanos que tras décadas de ausencia (alguno, después de casi sesenta años) regresaban a sus orígenes procedentes de Argentina y Chile. A su llegada a Barajas muchos de ellos no pudieron contenerlas lágrimas; y eso que todavía no habían alcanzado su meta: La Rioja. Santiago Gonzalo Celorrio y Gregoria Clavel, por ejemplo, volvieron a Calahorra y Torrecilla, respectivamente, y no reprimieron la emoción que se siente al volver a casa.
En Madrid
Diario LA RIOJA se desplazó hasta Barajas para vivir el reencuentro de los emigrantes riojanos con sus familiares.
