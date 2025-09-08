LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La hemeroteca

La emoción de regresar a casa

La Rioja

Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:44

«¡Ya estamos aquí!». Ese era el titular de la página 3 de Diario LA RIOJA del 8 de septiembre de 1988. Esa frase la ... pronunció alguno de los 17 emigrantes riojanos que tras décadas de ausencia (alguno, después de casi sesenta años) regresaban a sus orígenes procedentes de Argentina y Chile. A su llegada a Barajas muchos de ellos no pudieron contenerlas lágrimas; y eso que todavía no habían alcanzado su meta: La Rioja. Santiago Gonzalo Celorrio y Gregoria Clavel, por ejemplo, volvieron a Calahorra y Torrecilla, respectivamente, y no reprimieron la emoción que se siente al volver a casa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Águila Solitaria, el moderno eremita
  2. 2

    Vitalia prevé abrir a finales de año su nueva residencia en Logroño con 140 plazas
  3. 3

    «La UD Logroñés va a continuar siempre»
  4. 4

    La SDL encandila en su estreno
  5. 5 Tres días de corte del acceso a Navarrete y Lentiscares desde la A-12
  6. 6

    El Seris reduce este año su lista quirúrgica en otro 11,6% pero aún tiene 7.391 pacientes
  7. 7

    Vuelta a clase, ¿con o sin móviles?
  8. 8

    El casco antiguo de Calahorra, cuesta arriba y cuesta abajo
  9. 9

    Muere una joven y otras dos resultan heridas tras ser atropelladas por un todoterreno en Ibiza
  10. 10

    La SDL saca brillo a su juventud

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La emoción de regresar a casa

La emoción de regresar a casa