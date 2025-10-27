La penúltima cosecha del XX
Lunes, 27 de octubre 2025, 07:17
En noviembre de 1999 concluía la que fue le penúltima vendimia del siglo XX. Entonces se recogieron 305 millones de kilos que darían, según se ... publicó en las páginas de este mismo diario el 6 de noviembre, para elaborar unos 210 millones de litros de vino. Aquella cosecha supuso una merma del 21% con respecto a la del año anterior, cuando se rozaron los 400 millones de kilos, una cifra récord. Responsabilizan del descenso a las heladas de abril de ese año. El entonces presidente del Consejo Regulador de la DOC Rioja, Ángel Jaime Baró, aseguraba que «el buen estado sanitario de la uvas ofrece garantías de calidad» y calificaba el balance de la cosecha «de positivo».
