No le han gustado los sanmateos Lunes, 1 octubre 2018, 22:30

A Susana, de Logroño, no le han gustado las fiestas de San Mateo. «Las carrozas no valían para nada. Lo que se salva este año es el chupinazo por la gente y, algo, los toros. Los conciertos, nada. El Ayuntamiento no se gasta dinero en eso. No me extraña que la gente se vaya a Salou, Benidorm o donde le dé la gana».