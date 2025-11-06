LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Pleno de Logroño correspondiente al mes de noviembre. Irene Jadraque / Sadé Visual

Todos los grupos municipales aprueban la moratoria para nuevos pisos turísticos en Logroño

«Nos damos un año para regular, que no prohibir, en pro de la convivencia y de nuestros valores como ciudad», explica el alcalde tras la suspensión temporal

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:58

«Suspensión de tramitación del otorgamiento de licencias relativas a usos turísticos con incidencia en el mercado de la vivienda». Así reza el acuerdo aprobado ... por el Pleno de Logroño que en la práctica se verá traducido en la tan traída y llevada moratoria temporal, durante un año en conceto, en la concesión de permisos para apartamentos y viviendas de uso turístico en toda la ciudad, incluyendo pensiones y casas de huéspedes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

