«El gran reto futuro de las ciudades medias es no dejar de ser ciudades medias» José Ramón Bergasa, arquitecto urbanista. :: juan marín José Ramón Bergasa Arquitecto urbanista J. C. LOGROÑO. Jueves, 27 junio 2019, 07:54

Que su tesis doctoral sea un «recorrido» por los desarrollos urbanos de Logroño de 1958 al 2009 no es casual. «Son dos hitos fundamentales, desde que se aprueba el primer plan de alineaciones con la primera ley estatal del suelo, se traslada el ferrocarril y se construye la nueva estación dando comienzo a una nueva etapa de constante crecimiento hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica que han hecho que se paren todos los desarrollos», explica quien dice que 10 años después «es tiempo suficiente para analizar lo ocurrido con perspectiva».

-10 años para el análisis... que han coincidido con la paralización de la revisión del PGM de Logroño.

-Realmente es que no ha sido necesario. Lo que ha ocurrido fundamentalmente es que ha habido un cambio de modelo urbano... del modelo urbano español fruto de la salida de la autarquía, de la ampliación de ciudades por la inmigración campo-ciudad, que hace que las ciudades tengan que crecer, llegando el momento en el que ese crecimiento no puede ser indefinido. Me explico, cuando a nivel general y en Europa en particular se comprueba que la población deja de crecer, se ve la necesidad de cambiar de paradigma y se empieza a pensar en otro tipo de soluciones urbanas, en las recomposiciones de los cascos y en un urbanismo más sostenible... el cambio de paradigma se aplica perfectamente a Logroño.

-¿Y a Logroño cómo le ha sentado ese cambio de paradigma?

-Logroño, bien por ser relativamente pequeño o por estar en La Rioja, que también lo es, y lejos de las grandes ciudades, se ha beneficiado de que cuando las soluciones urbanas se aplican ya han sido probadas y corregidas en esas otras grandes urbes.... A la larga son soluciones más equilibradas que dan como resultado una ciudad más equilibrada. Al mismo tiempo, el haber tenido un equipo técnico durante todos estos años con las mismas personas, que han sido Javier Martínez Laorden y Jesús López-Araquistain, hace que Logroño tenga una coherencia que no hubiese sido posible con distintas personas.

-¿ Cuál sería el reto futuro?

- El catedrático de Urbanismo José Fariña, al respecto, habla del gran reto, que yo comparto, de las ciudades medias... que no es otro que no dejar de ser ciudades medias. Sólo así no perderán ventajas, caso de Logroño, manteniéndose además entre ciudades medias, como Vitoria o Pamplona. Guadalajara, siendo media, no tiene nada que ver al encontrarse cerca de una gran ciudad como Madrid.