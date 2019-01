Goteo de quejas desde Las Gaunas Domingo, 13 enero 2019, 00:06

Desde primera hora de la mañana comenzaron a llegar ayer a esta sección un sinfín de quejas sobre la forma en la que se ha organizado este año el tradicional acto de la llegada de los Reyes Magos al campo de fútbol de Las Gaunas. «Yo he estado ahí, y ha sido una vergüenza», comienza a narrar el primer comunicante, y explica: «Nos han llamado los hijos porque habían guardado sitio y nos hemos subido y, al llegar, las puertas ya estaban cerradas cuando adentro seguía habiendo sitio. Mi hijo me decía que sin reservar tenía al menos diez butacas libres a su lado». Quejas las hubo de todos los colores: abuelos que habían ido «a coger sitio para los nietos y luego no les habían dejado entrar» a los pequeños, padres que denunciaban que había «niños de 6 años llorando fuera y no les dejaban entrar», ciudadanos desilusionados porque «la pantalla que instalaron fuera del campo se veía fatal»... Y entre tanta crítica, al menos una constructiva: «¿Por qué no han sacado entradas numeradas a la venta a un euro para la Cocina Económica o para juguetes para niños necesitados?».