Gonzalo Peña anuncia que se presentará a las primarias de Cambia Logroño

Miércoles, 21 noviembre 2018

El portavoz municipal de Cambia Logroño, Gonzalo Peña, anunció ayer que se presentará a las primarias de su partido como candidato para las próximas elecciones municipales. El líder de la formación logroñesa reconoce que barajó no hacerlo, aunque finalmente pudo más la decisión «de no dar de lado a quienes estuvieron con él en momentos difíciles» y «la credibilidad» que le merece el proyecto que representa.

Peña, que se presentará como independiente, señaló ayer en su cuenta de Facebook que es «una decisión tomada con la cabeza y, sobre todo, con el corazón» pese a reconocer que su pasión profesional es el periodismo y la docencia universitaria para lo que, escribe, se ha formado. «El futuro de esta ciudad se va a escribir con letras de cambio y en ese cambio colectivo seguiré tratando de contribuir con mi granito de arena», escribió en la red social, en la que expresa abiertamente su decisión tras guardar silencio repetidamente ante la insistencia de los medios locales de comunicación.

En las anteriores elecciones irrumpió en la escena política como cabeza de lista de Cambia Logroño en representación de IU, coalición que abandonó el pasado mes abril. Ahora se acuerda de quienes le apoyaron en los momentos duros «por su apoyo y fraternidad». «Tengo la inmensa suerte de contar no solo a personas con una gran calidad política, sino, sobre todo, una gran calidad humana y ese ha sido un factor de peso muy relevante. Si hubiera dicho que no ahora, sé que a la larga miraría al pasado no estando satisfecho porque interiormente hubiera sentido que habría fallado a esas personas y me habría fallado con ello a mí también».

En caso de resultar elegido, anuncia que compatibilizará el cargo con la escritura de artículos para publicaciones académicas, ya que es la nueva etapa que quiere en su vida cuando llegue el momento.